Предложената от Европейската комисия глоба заради свръхдефицита на България не е свързана с въвеждането на еврото и това опровергава твърденията на премиера Румен Радев.

Това става ясно от отговор на ЕК до БНР. Националното радио е задало въпроси заради твърденията на премиера, който преди три дни прехвърли вината на предишните управляващи, като заяви: "Европейската комисия удари звучен шамар на всички, които през последните години харчеха, без да привличат инвестиции, които теглиха заеми, без да развиват икономиката, излъгаха за бюджетния дефицит, за да ни вкарат в еврозоната и доведоха финансите до свръхдефицит и до катастрофа".

"Приемането на еврото от България на 1 януари 2026 г. и решението на Съвета през юли за откриване на процедура при прекомерен дефицит са две отделни решения. Всяка държава членка, независимо дали е в еврозоната или извън нея, може да бъде обект на процедура при прекомерен дефицит - се казва в отговора на ЕК. - През юни 2025 г. беше установено, че България изпълнява критериите за приемане на еврото и през януари 2026 г. тя се присъедини към еврозоната".

Еврокомисията пише, че оценката е извършена според изискванията в Договора за функционирането на ЕС и в съответствие с подхода, прилаган към останалите държави членки. Оценката се е основавала на данни, потвърдени от Евростат, а после е била допълнена от конвергентния доклад на Европейската централна банка, също публикуван през юни 2025 г.

Що се отнася до свръхдефицита ЕК пише:

"През пролетта на тази година стигнахме до заключението, че дефицитът на сектор "Държавно управление“ в България през 2026 г., като се отчита всяка възможна гъвкавост по отношение на разходите за отбрана, се очаква да надхвърли референтната стойност. Това беше потвърдено и в последната ни прогноза, публикувана на 17 ноември 2026 г. На 24 ноември ЕК препоръча на Съвета на ЕС да излезе със заключението, че България не е предприела ефективни действия в отговор на препоръката на Съвета от юли".

Тази оценка е направена въз основа на есенната прогноза на ЕК за 2026 г., която е взет предвид и проектът за бюджет на България за 2027 г.

"За всяка държава членка, независимо дали е в еврозоната или извън нея, решението на Съвета за засилване на процедурата при прекомерен дефицит бележи първата стъпка в процеса на макроикономическа обусловеност. След това ЕК е длъжна да предложи спиране на средства от ЕС, но това не води до автоматичното им спиране. Както е предвидено в съответното законодателство, ЕК ще информира постоянно Европейския парламент и Съвета за следващите стъпки“, добавят от Еврокомисията.