Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Рекордни харчове от бюджета се очакват за оставащите три месеца

Дупката в хазната достигна 3.6 млрд. евро през септември

Днес, 17:05
"Дефицитът ще бъде изпълнен така, както е заложен – до 5,7%",  заяви днес министърът на финансите Гълъб Донев, въпреки че преди време допусна, че може и да не по-нисък.
"Дефицитът ще бъде изпълнен така, както е заложен – до 5,7%",  заяви днес министърът на финансите Гълъб Донев, въпреки че преди време допусна, че може и да не по-нисък.

Дефицитът в държавния бюджет достигна 3,6 млрд. евро, което е 2,8% от прогнозния БВП, показват предварителните данни към края на септември на Министерството на финансите.

Събраните приходи за деветте месеца са в размер на 33.9 млрд. евро - с 11% повече спрямо отчетените за същия период на 2025 г., докато разходите достигат 37,5 млрд. евро, като растат с 11,28% спрямо миналата година.

Натрупаният до момента недостиг в хазната е на половината на планирания в бюджета за 2026 г. Правителството на "Прогресивна България" прие през юли редовен бюджет за 2026 г. с рекорден дефицит от 7.2 млрд. евро или 5.7% от БВП, въпреки стартиралата от ЕК процедура за свръхдефицит.

Анализатори вече отбелязаха, че едва ли в края на годината ще бъдат достигнати тези нива и вероятно правителството ще се съобрази с рамката, дадена от ЕК, а именно - 4.2% дефицит за 2026 г. Ако все пак държавата реши да спази заложените нива на разходите, а оттам и на дефицита, то в оставащите три месеца до края на 2026 г. се очертават огромни бюджетни харчове - по 6 млрд. евро месечно.

"Дефицитът ще бъде изпълнен така, както е заложен – до 5,7%",  заяви днес министърът на финансите Гълъб Донев в отговор на парламентарен въпрос, отправен от председателя на ПГ на „Продължаваме промяната“ акад. Николай Денков.

Донев обясни, че е нормално по това време на годината недостигът да е по-нисък и да нараства по-съществено през последното тримесечие. "Това обикновено е свързано със строителните дейности - те се извършват през пролетта и лятото, наесен се подават отчетите, а в края на годината тези отчети се приемат и се извършват плащанията. В края на годината са концентрирани и много социални плащания като например помощите за отопление, както и разходите за зимно почистване", каза Донев. 

Финансовият министър отново обясни, че дефицитът тази година е рекорден заради политиките на предишните управляващи, които години наред са гласували ръст на дългосрочните разходи, за да бъдат обезпечени с достатъчно приходи. 

В края на годината България очаква и петото плащане по Плана за възстановяване, което трябва да е в размер на 1.8 млрд. евро, но може да бъде леко орязано заради някои неизпълнени все още ангажименти на страната ни. Въпросните пари от петото плащане от ПВУ са включени в планирания дефицит от 5.7%, посочи Гълъб Донев.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

бюджетен дефицит

Още новини по темата

Пеканов плаши с дилемата: Прогресивен данък или данък "свърхпечалба"
01 Окт. 2026

Дупката в хазната достигна 3 млрд. евро през август
01 Септ. 2026

Дупката в хазната се сви леко след четвъртия транш по ПВУ
04 Авг. 2026

Вдигането на данъци и осигуровки е неизбежно
27 Юли 2026

Пеканов: Глупаво е да ограничаваме дефицита в Конституцията

19 Юли 2026

Гълъб Донев допусна по-нисък дефицит от заложените 5.7% за 2026 г.
15 Юли 2026

Уви! Гълъб не е Орел! И никога няма да стане!
14 Юли 2026

Управляващите мислят да вдигнат законовия таван от 3% дефицит
07 Юли 2026

ГЕРБ заплаши да сезира КС за прекомерния дефицит
03 Юли 2026

И шефът на БНБ разкритикува бюджета на правителството на Радев
02 Юли 2026

Правителството се запъна и прие бюджета за 2026 г. без промени
01 Юли 2026

Хазната вече е на червено с над 2.5 млрд. евро
01 Юли 2026

Бюджетът бъка от грешки за милиони
27 Юни 2026

Радев и ПБ обвиняват в лицемерие критиците на бюджета
26 Юни 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ИКОНОМИКА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: За крадец не ставаш, сине, стани Ескобар
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Борисов - новият ум на България
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Йотова и Гюров водят парада на партийните сенки
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: България сама си избра вредител
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Как да загубим изборите в 5 прости стъпки