Рекордни харчове от бюджета се очакват за оставащите три месеца

"Дефицитът ще бъде изпълнен така, както е заложен – до 5,7%", заяви днес министърът на финансите Гълъб Донев, въпреки че преди време допусна, че може и да не по-нисък.

Дефицитът в държавния бюджет достигна 3,6 млрд. евро, което е 2,8% от прогнозния БВП, показват предварителните данни към края на септември на Министерството на финансите.

Събраните приходи за деветте месеца са в размер на 33.9 млрд. евро - с 11% повече спрямо отчетените за същия период на 2025 г., докато разходите достигат 37,5 млрд. евро, като растат с 11,28% спрямо миналата година.

Натрупаният до момента недостиг в хазната е на половината на планирания в бюджета за 2026 г. Правителството на "Прогресивна България" прие през юли редовен бюджет за 2026 г. с рекорден дефицит от 7.2 млрд. евро или 5.7% от БВП, въпреки стартиралата от ЕК процедура за свръхдефицит.

Анализатори вече отбелязаха, че едва ли в края на годината ще бъдат достигнати тези нива и вероятно правителството ще се съобрази с рамката, дадена от ЕК, а именно - 4.2% дефицит за 2026 г. Ако все пак държавата реши да спази заложените нива на разходите, а оттам и на дефицита, то в оставащите три месеца до края на 2026 г. се очертават огромни бюджетни харчове - по 6 млрд. евро месечно.

"Дефицитът ще бъде изпълнен така, както е заложен – до 5,7%", заяви днес министърът на финансите Гълъб Донев в отговор на парламентарен въпрос, отправен от председателя на ПГ на „Продължаваме промяната“ акад. Николай Денков.

Донев обясни, че е нормално по това време на годината недостигът да е по-нисък и да нараства по-съществено през последното тримесечие. "Това обикновено е свързано със строителните дейности - те се извършват през пролетта и лятото, наесен се подават отчетите, а в края на годината тези отчети се приемат и се извършват плащанията. В края на годината са концентрирани и много социални плащания като например помощите за отопление, както и разходите за зимно почистване", каза Донев.

Финансовият министър отново обясни, че дефицитът тази година е рекорден заради политиките на предишните управляващи, които години наред са гласували ръст на дългосрочните разходи, за да бъдат обезпечени с достатъчно приходи.

В края на годината България очаква и петото плащане по Плана за възстановяване, което трябва да е в размер на 1.8 млрд. евро, но може да бъде леко орязано заради някои неизпълнени все още ангажименти на страната ни. Въпросните пари от петото плащане от ПВУ са включени в планирания дефицит от 5.7%, посочи Гълъб Донев.