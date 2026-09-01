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Дупката в хазната достигна 3 млрд. евро през август

Агенция "Митници" се похвали с рекордна събираемост на данъци и мита

Днес, 20:47
Pixabay

Бюджетният дефицит в края на август достигна 3 млрд. евро или 2,4% от прогнозния БВП. Месец преди това недостигът в хазната бе 2.2 млрд. евро или 1.8% от БВП.

Влошаването на бюджетното салдо през август се дължи основно на концентриране на значителни по размер плащания за инвестиции по Плана за възстановяване и устойчивост при спазване на крайния срок за допустимост на дейностите - 31 август 2026 г., и изплащане на значителни разходи за изпълнението им, посочват от Министерство на финансите. Очаква се разходите по ПВУ на касова основа да продължат да оказват натиск върху бюджетния дефицит до получаване на петото плащане от Еврокомисията.

Бюджет 2026 бе гласуван с огромен дефицит от 5.7% от БВП, което е над 7 млрд. евро. Правителството на Румен Радев бе силно критикувано за залагането на токова необоснован висок дефицит, като икономисти и опозиция заподозряха, че това се прави нарочна, за да може в края на годината новата власт да се похвали с успешно овладяване на раздутите финанси на държавата.

Постъпленията в хазната през първите осем месеца на годината са в размер на 30,1 млрд. евро, което е 60,7% от плана и с 3,2 млрд. евро (11,9%) повече спрямо същия период на 2025 г. За този ръст принос имат данъчните приходи, които нарастват номинално спрямо август 2025 г. с 2,2 млрд. евро (10,1%) и евросредствата, които нарастват с 1,5 млрд. евро. Неданъчните приходи са по-ниски с 0,5 млрд. евро спрямо август 2025 г. основно поради по-ниските приходи от дивидент от държавни предприятия през 2026  г. (през 2025 г. е внесен междинен дивидент за финансовата 2025 г., което съответно намалява постъпленията от дивидент през 2026 г.).

В същото време разходите по консолидираната фискална програма (държавният бюджет плюс бюджетите на общините и съдебната система) към края на август 2026 г. са в размер на 33,1 млрд. евро, което е 58,3% от годишните разчети. За сравнение, разходите към август 2025 г. са размер на 29,6 млрд. евро или с близо 12% по-малко от тази година. Причините за наблюдавания ръст на разходите основно са: увеличение на разходите за пенсии след тяхната индексация по швейцарското правило от 1 юли, увеличението на минималната работна заплата от януари 2026 г., както и увеличението на възнагражденията с 5% в бюджетната сфера от януари 2026 г. Значителен ръст има и на капиталовите разходи, който се дължи на изпълнението на инвестициите и проектите по ПВУ и по общинската инвестиционна програма.

По-детайлни разбивки на приходите и разходите по отделни пера за август МФ ще публикува в началото на октомври.

 

Рекордни събираемост от Агенция "Митници"

Междувременно Агенция "Митници" се похвали с рекордна събираемост на ДДС, акцизи и мита през август - близо 1 милиард евро. Подобно месечно ниво на приходите, които се събират от митниците, не е постигано досега.

В предните месеци юли и юни също е имало добри резултати - по-добри от съответния месец на предходната година. 

През август Агенция „Митници“ е постигнала резултат от 965,6 млн. евро, което е с 28% повече от предния месец юли и с 62% повече от предната година. 

От началото на 2026 г. до 31 август Агенция „Митници“ е събрала 5,518 млрд. евро, което е с 839 млн. евро (17,9 на сто) над аналогичния период за 2025 г.  По-добро е изпълнението по всички видове приходи, като най-значим в абсолютна стойност е ръстът при постъпленията от акцизи, следван от ДДС при внос и митата.

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Ключови думи:

бюджетен дефицит

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