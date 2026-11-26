Илияна Кирилова В следващите три години данъчните оценки на жилищата ще скочат двойно. С това и данък сгради.

Три местни данъка, които гражданите плащат към общините, значително ще скочат през 2027 г. Това са данък сгради, данъкът за придобиване на имот и данък при наследяване на имот.

Причината за по-високите местни налози са новите данъчни оценки на имотите, които догодина се завишават с 30%, и които тази вечер Народното събрание гласува на второ четене. Данъчните оценки са базата, върху която общинските съвети начисляват определените от тях данъчни ставки.

Правителството на "Прогресивна България" въвежда поетапно повишение на данъчните оценки на недвижимите имоти, които са с непроменени нива от близо 20 години. Така те значително изостанаха от пазарните стойности на имотите, особено в столицата и големите градове в страната. За 2027 г. повишението на базисната данъчна оценка ще е с 30%, а за 2028 и 2029 г. - с по 35%. Така за три години данъчните оценки ще бъдат повишени двойно.

Критики

Депутатите от опозицията изразиха съгласие за необходимостта за актуализиране на данъчните оценки на имотите, но разкритикуваха начина, по който го прави управляващата партия.

От ДПС се обявиха срещу момента, който е избран за вдигане на данъчните оценки. "Това ще доведе до по-голяма финансова тежест за домакинствата в условия на нарастващи цени и до оскъпяване на живота", заяви Атидже Вели.

"ГЕРБ има претенции към начина, по който извършва актуализацията на данъчните оценки на имотите - централно с 30% догодина, без да е съобразено с регионалните различия в пазарните цени", заяви Теменужка Петкова. Тя допълни, че на практика догодина данък сгради, данъкът за придобиване и при наследство също ще скочат с 30%, което освен че е увеличаване на данъчната тежест за гражданите, ще им донесе и по-висока инфлация.

Стою Стоев от "Продължаваме промяната" изрази притеснение, че подобно рязко увеличение на данъчните оценки няма да доведе до изсветляване на реалните суми на сделките с недвижими имоти, а напротив.

"Практика от години е сделките да се изповядват на данъчна оценка. Това накара общините да увеличат ставката на данъка при придобиване почти до максималния лимит - 60% от общините са на максимума от 3%, а останалите - прилагат ставка от 2%. Ако общинските съвети не преразгледат ставките надолу, ще имаме проблем, защото заради скока на данъка за придобиване, гражданите ще започнат още повече да крият истинската стойност на сделката", смята Стоев. Според него при такъв тип мерки трябва да се изследва цялостния ефект върху потреблението, а държавата трябва да създаде стимули гражданите да не крият данъци.

"Не може навсякъде в страната данъчните оценки да се увеличат с 30%, защото не навсякъде цените на имотите са се увеличили с повече от над 30%. Трябваше да се анализират отделните общини. Ако имотният балон се спука, да не стане така, че данъчните оценки се окажат по-високи от пазарните стойности. Трябва да помислим за допълнителни мерки как да се изповядват сделките на пазарна цена", настоя депутатът.

Според заместник-финансовият министър Людмила Петкова не е необходимо данъчните оценки да се диференцират по региони. "Във формулата, която определя данъчната оценка на един недвижим имот, се използват коефициенти, които отчитат местоположението му, конструкцията на сградата, инфраструктурата, площта на имота, индивидуалните му характеристики и овехтяване", разясни Петкова.

Тя подчерта, че заради голямото изоставане на данъчните оценки от пазарните цени на имотите общините търпят огромни загуби. Разчетите на МФ показват, че от повишението с 30% на данъчните оценки догодина в общинските бюджети ще влязат 73 млн. евро повече. От последващото увеличение с по 35% през 2028 и 2029 г. очакваните допълнително приходи са съответно 172 млн. евро и 270,8 млн. евро.

Без влияние за такса смет

Депутатите гласуваха и специален текст в Закона за местните данъци и такси, според който повишението на данъчните оценки няма да повлияе на размера на такса смет в следващите три години.

"За целите на определяне на таксата за битови отпадъци се прилага коригирана данъчна оценка за съответната година, която се определя по специална формула", гласи нов текст. Според тази формула данъчната оценка ще се преизчислява с определен коефициент всяка година, така че тя да не надвишава размера си от 2026 г.

Депутатите гласуваха нова данъчна преференция по искане на "Демократична България" за млади семейства, които купуват първото си жилище. За тях данъкът за придобиване ще се намали с 23%, за да остане на нивата отпреди вдигането на данъчните оценки на имотите.

Не бе подкрепено друго искане на опозицията - самостоятелно живеещи възрастни хора и хора с доходи под линията на бедност да плащат 75% по-нисък данък сгради.