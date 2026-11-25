Премиерът Румен Радев прехвърли на предишните управляващи вината за решението на Еврокомисията да предложи санкция на България заради несправяне със свръхдефицита в държавния бюджет. Само преди седмица той заръча на министрите си да спрат да се оправдават с наследството и да запретнат ръкави за промени и реформи.

"Европейската комисия удари звучен шамар на всички, които през последните години харчеха, без да привличат инвестиции, които теглиха заеми, без да развиват икономиката, излъгаха за бюджетния дефицит, за да ни вкарат в еврозоната и доведоха финансите до свръхдефицит и до катастрофа", каза премиерът в началото на правителственото заседание днес.

Вчера и от Министерство на финансите подчертаха, че заплахата за санкция е заради бюджета за 2026 г., а не заради бюджета за догодина, който вече се гледа на първо четене в Народното събрание.

Само че "Прогресивна България" пое властта в началото на май, когато вече имаше предупреждения, че страната ни може да попадне в наказателна процедура заради прекомерен дефицит. Въпреки това кабинетът на Румен Радев предложи, а управляващото мнозинство в парламента прие, редовен бюджет за тази година с рекорден дефицит от 5.7% и с оправданието, че всички разходи са заложени от предишните управляващи. Да не забравяме, че в последните пет-шест години Радев като президент е назначил няколко служебни правителства, които също безкритично са правили неефективни бюджетни харчове.

"В същото време ЕК оцени положително мерките на правителството в Бюджет 2027 за стабилизиране на публичните финанси. Добрата прогноза на ЕК за следващата година ясно потвърждава, че предприетият курс е правилен. Така че няма да сбъднем нихилистичните мечти на опозицията да ни спрат европейското финансиране и плащанията по ПВУ.", каза днес Радев.

Премиерът увери, че правителството ще проведе реформите, които да изкоренят наследените неефективни и корупционни модели. За пример той даде обявената във вторник от вицепремиера Александър Пулев "мащабна структурна реформа" в Министерството на икономиката, индустрията и инвестициите - закриване на дружества с висок корупционен риск като "Монтажи", премахване на дублиращи се звена, централизация на администрацията в предприятията под шапката на ДКК, намаляване на членовете на бордовете и заплатите в държавните дружества.

"Връщаме доверието на инвеститорите", заяви премиерът Радев и съобщи, че днес ще бъде обявена "значима инвестиция в завод за реактивни двигатели.

По-рано днес депутатът от ПБ Стефан Белчев също коментира пред БНТ решението на Европейската комисия да предложи налагането на глоба на България заради несправяне със свръхдефицита в размер на 0.02% от БВП (около 25 млн. евро).

"Знаехме, че ще има такова произнасяне още през май, то беше предопределено, но решихме да изпием горчивата чаша до дъно", каза Белчев, като обясни, че нямало как да не се разплатят борчовете на Агенция "Пътна инфраструктура", заложени от предишните управляващи.

Белчев обяви, че до 11 декември, когато трябва да се вземе решението за санкциите срещу България, от управляващата партия ще направят всичко възможно да няма наложена глоба. Какво точно означава това, депутатът не разясни.

Белчев разкритикува "бивши финансови министри", които със злорадство посрещнали новината за санкциите. "Ако използваме сравнението на държавните финанси с тежък камион по нанадолнище, то може да се каже, че този камион през 2026 г. беше аварирал, а тези бивши финансови министри сега се опитаха да си направят селфи пред камиона, въпреки че са го карали без масло и с прегрят двигател", каза Белчев.

КОНТРА

Бившият финансов министър Асен Василев, председател на "Продължаваме промяната", коментира, че лесно може да се опровергаят твърденията на Радев за вината на предишните правителство за прекомерния дефицит и грозящата ни глоба от 25 млн. евро. По думите на Василев в нито един годишен доклад на ЕК от 2021 до 2025 г. не е посочван проблем с бюджетното салдо на България и не са отправяни критики към правителствата, че не се справят с държавните финанси.

"Проблемът сега е, че в бюджет 2026 не е направено достатъчно за свиване на дефицита. Ние предупреждавахме и твърдяхме, че за тази година дефицитът може да бъде свит до 4.1%, което с дерогацията за военните разходи, щеше да ни позволи да не попадаме в процедура по свръхдефицит. Само че Радев реши да похарчи 1.5 млрд. евро повече за издръжка на администрацията, което е увеличение с 30%", коментира Василев. Той предупреди, че в бюджет 2027 положението е още по-лошо, защото, по думите му, се "удрят инвестициите и потреблението, което ще ни докара до ресеция".

От ПП призовават правителството да оттегли бюджета и да го преработи. "Но не от този финансов министър, който е ясно, че не може да се справи. Но очевидно Радев ще ползва Гълъб Донев, докато той не му свали правителството", заяви Асен Василев.

От "Демократична България" казаха, че "руският зил на Радев е тръгнал по нанадолнището без спирачки". "Предупредихме, че дефицитът ще бъде висок, че това ще доведе до голямо задлъжняване. Предложихме план, но той не бе приет", каза единият от съпредседателите в ДБ Ивайло Мирчев. Той изтъкна, че ЕК вече категорично е заявила, че бюджетът е вреден за българските граждани. И призова Радев да го изтегли и да приеме планът на ДБ за дефицит под 3%.

Мартин Димитров пък предупреди, че по-високите данъци ще струват по 300 евро на човек. "Има и по-високи глоби, които не бяха премислени и в крайна сметка всичко води до обедняване надолу", каза Димитров.