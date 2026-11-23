Action е бързоразвиващ се дискаунтър с над 3 300 магазина в цяла Европа.

Нидерландската търговска верига за нехранителни стоки на ниски цени Action планира да навлезе в България през 2027 г.

Към момента няма обявени конкретни градове, адреси или точна дата за откриването на първите магазини в страната.

Веригата обаче вече е създала свой български сайт Action BG, от който информира, че скоро и българските потребители ще може да се възползват от "разнообразния асортимент от качествени продукти на най-ниски цени". От сайта също така става ясно, че съвсем скоро ще започне и набиране на персонал.

Мажоритарният собственик на Action - инвестиционният фонд 3i, също е обявил в публикуван наскоро полугодишен отчет, че България ще бъде 17-ият европейски пазар, на който веригата смята да стъпи през 2027 г.

Action е бързоразвиващ се дискаунтър с над 3300 магазина в цяла Европа. В търговските му обекти се предлагат около 6000 артикула, разпределени в 14 продуктови категории. Сред тях са стоки за домакинството, кухненски принадлежности, почистващи препарати, декорация и продукти за лична грижа. Асортиментът обхваща още играчки, канцеларски материали, мултимедия, аксесоари, артикули за домашни ремонти, както и сезонни стоки за различни празници.

Търговецът комбинира популярни международни марки със собствени брандове, като разчита основно на динамичното сменяне на наличностите. От компанията уверяват, че всяка седмица по рафтовете се зареждат около 150 нови продукта. Приблизително 2/3 от целия асортимент не са постоянни и се подменят регулярно.

Най-малко 1500 продукта са на цени под 1 евро, отбелязват също на сайта на търговската верига.

Навлизането в България е част от международната експанзия на веригата. През 2026 г. Action откри магазини в Хърватия и Словения, а България е сред следващите пазари, към които компанията насочва вниманието си.

Освен в България, компанията планира да навлезе и на американския пазар през 2027 г.