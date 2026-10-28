Съдът потвърди 310 хил. евро глоба за фалшивото немско масло

Административният съд в София-област потвърди на първа инстанция наложените от Комисията за защита на конкуренцията санкции за заблуждаващо предлагане на продукта „Deutsche Markenbutter“ като масло.

Двете фирми „Клас фуд“ и „Алфа СД“, предлагали на пазара краве масло по известния немски стандарт, въпреки че то е съдържало над 95% палмови мазнини, соево и слънчогледово масло и свинска мас, ще отнесат имуществена санкция за общо 310 хил. евро. Съдът приема, че решението на КЗК е законосъобразно и санкциите съответстват на тежестта и продължителността на нарушенията.

Фалшивото масло е продавано в опаковки от 250 гр. през 2024 и началото на 2025 г. и бе разкрито от БАХБ и КЗК по-рано тази година след сигнал на официалния вносител у нас на немските масла със стандарта „Deutsche Markenbutter“. Проверките на КЗК устонавиха, че дистрибуторите „Клас фуд“ и "Алфа СД" са поставяли неверни етикети и опаковки, докато маслото е било произведено от българска фирма, специализирана в имитиращи млечни продукти.

От КЗК се похвалиха и с голям напредък по две производства срещу „Кауфланд България“ и „Максима България“ (собственик на „Т-Маркет“) за възможни нелоялни търговски практики спрямо производители и доставчици. Очаква се те да приключат с произнасяне в рамките на десетина дни.

Производствата срещу двете големите търговски вериги са стартирали в края на май 2026 г., като за пет месеца КЗК е събрала голям обем от доказателства. За всяко едно установено нарушение законът предвижда имуществена санкция до 10% от общия оборот на предприятието за предходната финансова година, припомнят от антимонополната комисия. Предвид оборотите на големите търговски вериги, санкцията дори за леко нарушение възлиза на десетки милиони евро, а при установено тежко нарушение – до над 100 млн. евро.

"Още през декември 2025 г., при представянето на междинните изводи от секторния анализ за дейността на търговските вериги, КЗК акцентира на значителния обем отстъпки, които производители и доставчици предоставят на големите търговци. Тези условия в определени случаи биха могли да доведат до продажба на продукция на себестойност или под нея. Затова Комисията задълбочи проучването на ценовата политика, отстъпките, надценките и договорните отношения в сектора. Тогава КЗК призова участниците на пазара към саморегулация, като заяви, че при липса на убедителни доказателства за преодоляване на установените проблеми ще упражни правомощията си за образуване на производства по Закона за защита на конкуренцията", посочват от КЗК.

Антимонополният орган извършва и предварително проучване за нелоялни търговски практики на търговски вериги във връзка със сигнали от Комисията за защита на потребителите за съществени разлики в надценките на съпоставими продукти от различни доставчици.