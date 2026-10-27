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Заради лоша хигиена затвориха кухня-майка на търговска верига

Липсвали данни за използваните суровини за приготвянето на храната, както и за пътя на готовите изделия към търговските обекти

Днес, 18:10
Шефките на БАБХ Светла Янчева и на КЗП Мая Манолова представиха резултати от проверки на обекти на търговски вериги в Пловдив.
Шефките на БАБХ Светла Янчева и на КЗП Мая Манолова представиха резултати от проверки на обекти на търговски вериги в Пловдив.

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) затвори кухня-майка на търговска верига, която приготвя ястия за обектите на цялата верига. Затварянето се е наложило заради лоша хигиена и липса на данни за проследяване на приготвените храни в обекта.

Това обявиха на съвместен брифинг изпълнителният директор на БАБХ проф. д-р Светла Янчева и председателят на Комисията по защита на потребителите Мая Манолова.

Затворената кухня-майка се намира в Пловдив, но коя е търговската верига, не бе съобщено. Затворени са и два други обекта, т.нар. топли точки в София и Пазарджик, които са към нея.

От думите на Янчева стана ясно, че такъв тип силно занижаване на хигиената досега не е констатирано, въпреки че са извършвани и предишни проверки. Също така липсвали данни за използваните суровини за приготвянето на храната, както и за пътя на готовите изделия към търговските обекти.

При проверките вчера и днес в други обекти на търговски вериги са установени около 50 килограма храни с изтекъл срок на годност, както и храни с променен произход. Има нарушаване и на изискванията за етикетиране, а в склад на търговска верига е установено смесено съхранение на годни храни и такива с изтекъл срок на годност.

"За всички констатирани несъответствия ще бъдат наложени санкции", каза Янчева.

Днес Комисията за защита на потребителите е издала четири наказателни постановления на големи търговски вериги на обща стойност 110 000 евро. Всички са за нелоялни и заблуждаващи търговски практики, съобщи председателят на КЗП Мая Манолова.

Установени са несъответствия между цената, обявена на етикета и тази, която маркира касата в супермаркета. Има и фалшиви промоции – стоки са обявени като намалени, но на каса са на редовна цена. Често срещано нарушение е обявяването на промоции с много малки количества стоки, които се изчерпват още в първия ден.

В хода на проверките са установени и нарушения на Закона за защита на конкуренцията. За пример Манолова даде четири от големите вериги, които задължавали доставчиците си да използват определен амбалаж – касетки, за които трябва да внасят депозит в размер на 3,50 евро. "Това се случва ежедневно при всяка доставка на плодове и зеленчуци. По този начин разходите за касетките на месец достигат 36–37 евро", посочи Манолова.

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