КЗП дава на съд частни училища заради уловки в договорите

Илиана Димитрова Някои училища не зачитат имейлите от родителите като валидни заявления, но в същото време ги информират именно по имейл.

Комисията за защита на потребителите (КЗП) завежда колективен съдебен иск в защита на родителите срещу частни училища и детски градини, в чиито договори са открити общо 63 неравноправни клаузи. Мярката е резултат от мащабна контролна кампания, проведена през септември след поредица от потребителски жалби.

В рамките на инспекцията контролният орган е подложил на подробен правен анализ 1120 клаузи в типовите договори и общите условия на 25 дружества, селектирани по данни от Министерството на образованието и науката. До всички неизрядни търговци вече са изпратени препоръки за доброволно отстраняване на спорните текстове.

Осем от проверяваните субекти обаче все още не са предоставили изисканата документация и са получили повторни уведомления. От КЗП са категорични, че ако откритите нарушения не бъдат коригирани в съответствие с предписанията, надзорният орган ще предприеме крайни съдебни действия. При част от търговците текат и повторни проверки, тъй като първоначалните финтове в договорите така и не са били премахнати.

Какво крие дребният шрифт?

Анализът на контролния орган показва няколко системно повтарящи се капана в договорите за частно образование:

- Задържане на пари и депозити: Учебните заведения масово отказват да възстановяват внесени депозити или неизползвани месечни такси при отписване на дете, ако липсва едномесечно писмено предизвестие от страна на семейството. В някои типови договори е заложена и драстичната формула, че при каквото и да е предсрочно прекратяване институцията не дължи връщане на вече платени суми;

- Едностранно вдигане на цените: Търговците си запазват правото да индексират и повишават месечните такси по средата на текущата учебна година, оправдавайки се с инфлация или скок в текущите си разходи;

- Автоматично преподписване: Залага се клауза за служебно удължаване на договора с още една година, освен ако родителят не депозира изрично писмен отказ;

- Двойни стандарти в комуникацията: Част от заведенията отказват да зачитат електронните писма (имейли) от родителите като валидни заявления, но в същото време си запазват правото самите те да информират семействата именно по имейл;

- Прекратяване без предупреждение: Заложени са възможности учебното заведение едностранно да развали договора без предизвестие, като в определени хипотези дори се изисква родителите да платят неустойка.