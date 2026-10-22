Десет образователни министри скочиха срещу единния учебник

БГНЕС Сред учените, които се обявиха срещу единен учебник по български език и дадоха днес пресконференция, бяха акад. Иван Илчев, проф. Мира Маркова, проф. Амелия Личева и проф. Веселин Янчев (от ляво на дясно).

Десет бивши министри на образованието застанаха срещу предложението за въвеждане на един учебник по български език и литература, история и цивилизации и география и икономика. Георги Фотев, Марко Тодоров, Веселин Методиев, Йорданка Фандъкова, Сергей Игнатов, Румяна Коларова, Тодор Танев, Меглена Кунева, Николай Денков и Красимир Вълчев подкрепиха позицията, изказана от Асоциация "Българска книга". АБК настоява, учителите и училищната общност трябва да имат право да избират учебниците, които са най-подходящи за обучението на техните ученици.

Асоциацията настоява, че наличието на избор създава конкуренция за качество, а единният учебник концентрира огромен публичен ресурс и създава неприемлив корупционен риск. В момента около 30 млн. евро годишно се разпределят между различни издателства и одобрени учебници чрез заявките на хиляди учители и училища. При един учебник значителна част от този ресурс ще бъде концентрирана в едно решение. Остава въпросът как ще бъде гарантирано, че ще бъде избран най-добрият учебник, а не политически най-удобният, след като експертните комисии, които оценяват/одобряват учебно съдържание, се назначават от МОН/управляващото мнозинство, а за участието си в тях експертите получават възнаграждения от държавата.

При монополен модел всяка допусната грешка в съдържанието се мултиплицира и достига до всеки ученик, без възможност паралелно да бъде компенсирана от друг одобрен ресурс. Създава се и сериозен риск от политическа пропаганда и партийна идеология в учебното съдържание. АБЩ припомня, че моделът на един учебник по предмет е характерен най-вече за авторитарни образователни системи. Наскоро Русия въведе държавна политика на един учебник по предмет, присъединявайки се към държави като Виетнам, Камерун, Бангладеш.

Самото създаване и въвеждане на подобни единни учебници би отнело минимум 3.5 до 5 години, тъй като това означава разработването на 54 нови учебника - по 12 общообразователни и 2 профилирани за всеки от трите предмета, изчислява АБК.

НАД 200 УЧЕНИ

Вчера над 200 учени и общественици се обявиха категорично против идеята за единни учебници по история, по български език и литература, както и по география и икономика. Те излязоха с отворено писмо до премиера Румен Радев, който именно лансира на 15 септември намерението да въведе един учебник за всеки от тези три учебни предмета.

"В повечето европейски страни моделът на образователен плурализъм е стандарт, пазарът е свободен и учителите избират между одобрени учебници на различни издателства. Във Франция водещите издателства са шест, в Испания големите издателства са четири, в Италия няма централизирано одобряване на училищните помагала, а водещи на пазара са около пет-шест издателски групи. В Полша образователното министерство се придържа към политика на контролиран плурализъм и на пазара има винаги поне три-четири одобрени учебници. Категорично заявяваме, че наличието на повече от един учебник по предмета "История и цивилизации" не е сред причините за проблемите в образованието ни", обясни днес проф. Мира Маркова. Тя допълни, че "практиката за единен учебник по история се прилага най-вече в страни с недемократични политически системи, като Куба, Северна Корея, Иран, Беларус и други".

Според акад. проф. д-р Иван Илчев "въвеждането на един-единствен учебник ще е първата стъпка към диктатурата".

Своето мнение изказа и проф. Амелия Личева: "Идеята за един учебник могат да защитават само хора, които искат да върнат диктатурата и идеологията в образованието. Един учебник по литература е силно ограничаване на правото да израснеш като гражданин и налагане на една остаряла доктрина на единомислието, на забранената и позволената литература, на клишираните модели и интерпретации. Преминаването към един учебник означава, че българската образователна система ще извърви пътя обратно - към ограничаващия режим, характерен за недемократичните общества."

Писателят Захари Карабашлиев на свой ред даде примери къде още тази идея се прилага, като подчерта, че е изпробвана в Гърция и се е провалила с гръм и трясък. "Идеята за един учебник по предмет не е българско изобретение. В Русия от 2023 година историята се учи по един държавен учебник, от 2027 година там учебниците по руски език и литература ще бъдат само един, а до 2028 година - и по география. В Китай от 2019 година учебниците по китайски език, история и политическо възпитание са единни за цялата огромна китайска държава. Във Виетнам от тази учебна година има един учебник по всички предмети. Гърция е единственият пример на европейска държава, която до тази година е имала един учебник по съответните дисциплини. Това се увенчава с провал и от тази година те минават отново на повече учебници за съответните програми", заяви Карабашлиев.