Право на стипендии от държавния бюджет ще имат само студентите и докторантите в редовна форма на обучение, приети на места, субсидирани от държавата, в държавните висши училища. Това предвиждат промени в Постановление 90 за условията и реда за предоставяне на студентски стипендии, предложени от министерството на образованието.

С тях на практика подзаконовата уредба се привежда в съответствие с последните изменения в закона за висшето образование (ЗВО), с които ограничението беше регламентирано на законово ниво. Така студентите в платено обучение, както и тези в задочна, вечерна и дистанционна форма, остават извън обхвата на стипендиите от държавния бюджет.

До това ограничение се стигна след решения на Върховния административен съд от 2025 г., с които бяха отменени текстове от досегашното постановление, изключващи студентите в платена и различна от редовната форма на обучение от правото на държавна стипендия. Съдът прие, че подобни ограничения трябва да бъдат уредени със закон, а не с подзаконов акт на Министерския съвет.

В мотивите към сегашния проект МОН посочва, че държавните стипендии са форма на целево публично подпомагане и не произтичат автоматично от качеството „студент“. Правото на такава подкрепа зависи от формата на обучение, източника на финансиране и вида на висшето училище. От ведомството уточняват, че студентите извън държавната поръчка и тези в други форми на обучение запазват възможността да получават стипендии от университетите, физически или юридически лица.

Проектът предвижда постановлението да влезе в сила със задна дата - от 19 септември 2026 г., когато са влезли в сила и промените в закона за висше образование. Според МОН така ще се избегне разминаване между закона и правилата за неговото прилагане.

За и против

Министерството защитава ограничението с аргумента, че държавата финансира обучението на определен брой студенти и предвижда допълнителна финансова подкрепа за тях. Според мотивите редовната форма предполага по-интензивна ангажираност с учебния и научноизследователския процес, а стипендиите са инструмент за целево разходване на публични средства, а не автоматично право на всеки учащ се. При приемането на законовите промени ограничението предизвика спор в парламента. Срещу него се обяви бившият премиер акад. Николай Денков, според когото отличните студенти не бива да бъдат лишавани от стипендия заради начина, по който финансират обучението си. Той оцени разширяването на правото на стипендии като разход от около 4-5 млн. евро годишно.