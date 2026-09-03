НС окончателно реши само редовните студенти да получават стипендии

Парламентът гласува окончателно стипендии да получават само студентите, които са в редовна форма на обучение, държавна поръчка. Това стана с промени в Закона за висшето образование, предложени от Министерски съвет. За отбелязване е, че промените са провокирани от решение на Върховния административен съд от края на октовмври м.г., според което е дискриминация пари да взимат само студентите държавна поръчка.

Елисавета Белобрадова от "Демократична България" заяви, че целта на стипендиите е студентите да бъдат поощрявани за добре свършената работа. "Нито един студент не може да се концентрира и да е спокоен със стипендия от 140 евро, дори и да се храни със слънце", заяви тя. И доплъни, че другите студенти също са отличници и посещават лекции при същите преподаватели, но държавата е решила да не ги поощри. Според Павел Попов, който също е от ДБ, се създава неравенство между студентите, които са в платено обучение и тези, които са в редовна форма, визирайки решението на ВАС.

Депутатът от "Прогресивна България" Александър Узунов призна, че размерът на стипендиите не е достатъчен, но пък похвали партията си, че е успяла да увеличи броя на студентите, които ги получават. Според бившия министър на образованието и настоящ дерутат от ГЕРБ Красимир Вълчев държавата може да насърчава студентите не само в държавна поръчка, но не е длъжна да го прави, тъй като правото на стипендия не е безусловно право. "Дискриминация ли е, че някои студенти плащат по-ниски такси", попита реторично той.

Даниел Парушев от ПБ призна, че като студент е бил "за" всички студенти да получават стипендии, но заяви, че вече мисли държавнически. Той изтъкна, че студентите в дистанционна форма на обучение имат нула седмици заетост, тези в задочна форма - 3 седмици, а редовните студенти - 15 седмици. По думите му, стипендията е с цел подпомагане за редовните студенти, които са най-заети. "Представете си един народен представител да не идва на работа и да си иска парите", каза той. Елисавета Белобрадова пък му напомни да не забравя откъде идва, както и че минава от една крайност в друга.