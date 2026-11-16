МОН обяви учителите във фантомното училище "за добри професионалисти"

Случаят с училището в ямболското село Бояново, където екип на Нова тв засне празни класни стаи въпреки стотиците хиляди евро финансиране, отприщи проверки за посещаемостта в цялата страна. Всички регионални управления на образованието са получили разпореждане да проверят дали учениците действително ходят на училище, съобщи зам.-министърът на образованието Таня Панчева от Ямбол, където бе на проверка във въпросното училище.

Както разкри Нова тв, в Професионалната гимназия по механизация на селското стопанство в Бояново, Елховско, учениците ходят на училище само когато се очаква проверка, при това под погледа на цялото село. В същото време те получават дори стипендии, а училището необезпокоявано продължава да получава публично финансиране.

"Това, което се случва в Бояново, е недопустимо за образователната система", заяви Панчева, но това не й попречи да обяви учителите, които мамят за присъствието на учениците за "добри професионалисти". По думите й при посещението й днес са установени едва 40 присъстващи ученици от общо 130, записани в училището, което показва тенденция към крайно недостатъчно посещаване на учебните занятия. Миналата седмица в репортажа се видяха едва 5-6.

В училището вече работи екип от дирекция "Организация и контрол" на МОН, който извършва цялостна проверка на дейността му. Ще бъдат проверени и финансовите аспекти, но министерството ще може да съобщи дали има злоупотреби едва след приключването на проверката. "При установени нарушения ще последват административни санкции, а при наличие на основания ще бъдат подадени сигнали до прокуратурата за предприемане на съответните наказателни действия", заяви зам.-министърът. Паралелно с това ще бъде проверено и Регионалното управление на образованието в Ямбол. Неговият началник е на поста от около месец, но МОН ще изясни колко проверки са правени през предходните месеци и години, какво са установили и какви действия са предприети.

"Имах среща с колегите в това училище. Те разбират ситуацията, в която са попаднали, но там работят наистина едни много добри професионалисти", посочи още зам.-министърът.

"Пред нас има два пътя - да закрием училището, тъй като има трайно непосещаване на учебни занятия от учениците, или да се подпомогне училището, така че да възстановим нормалния учебен процес, тъй като професията и специалността, по които се обучават децата, са много търсени в региона", посочи зам.-просветният министър. От думите й се разбра, че МОН ще се спре по-скоро на втория вариант. "Трябва да се положат усилия всяко дете да бъде върнато в клас. За тази цел ще бъде задействан механизмът за обхват с участието на МВР, социалните служби, отделите за закрила на детето, кметовете. Екипите ще проверят всеки ученик и причините за отсъствията му - икономически, социални или други, за да се прецени каква подкрепа е необходима. След това вече ще можем да окажем и подкрепа на ниво училище, така че то да функционира законово", посочи тя.

Зам.-министърът заяви, че причините за ситуацията в гимназията са много и комплексни и се коренят назад във времето. "Не считам, че това е единичен случай. Касае се за грешки на управленско ниво, на ниво училище. Директорът е този, който отговаря за протичането и организацията на обучението. Със сигурност има пропуски и в Регионалното управление на образованието, тъй като те са контролиращият орган, който трябва да проверява дейността на училищното ръководство", заяви Панчева.

Случаят даде повод да се заговори отново за финансирането на училищата. Според Панчева сегашният начин на финансиране "Парите следват ученика" - е една от причините да се стига до подобни ситуации. Затова и зам.-министърът потвърди, че МОН работи по промяна на модела. Както коментираха експерти обаче, отдавна училищата получават средства не само на брой ученици, но и според големината си, района, в който се намират, наличието на уязвими ученици и т.н., като по-големият проблем по-скоро е липсата на адекватен контрол и на ефективна система за измерване на качеството.

Проверките в училището и РУО-Ямбол трябва да приключат до края на седмицата, а в началото на следващата се очакват конкретни резултати. Запитана дали може да се направи проверка и назад във времето, тя заяви утвърдително, посочвайки, че "всеки един човек, който управлява бюджетна институция, носи своята отговорност".