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Наши ученици завоюваха 10 медала на международна олимпиада по английски

В отборното класиране България спечели първо място на ниво B2 с 95 точки

Днес, 12:04
Българският национален отбор се представи блестящо Международната олимпиада по английски език в Сучава, Румъния.
МОН
Българският национален отбор се представи блестящо Международната олимпиада по английски език в Сучава, Румъния.

Българският национален отбор се представи блестящо Международната олимпиада по английски език в Сучава, Румъния. Нашите състезатели завоюваха общо 10 медала - 5 златни и 5 сребърни, както и 3 почетни грамоти. В отборното класиране България спечели първо място на ниво B2 с 95 точки. На ниво C1 страната ни зае второ място с 94 точки, нареждайки се след домакините от Румъния.

В индивидуалното класиране Лина Бринтнол от Средно училище „Цанко Церковски“ в Полски Тръмбеш спечели първо място на ниво B1 с общ резултат 96 точки сред 46 участници. Ренел Иванова завоюва второ място на ниво B2 сред 59 участници, като остана само на 0,25 точки от победителя. Тя е единственият състезател на ниво B2, постигнал максималните 100 точки на устната част.

С почетни грамоти бяха отличени още трима български ученици - Марина Георгиева, класирала се на четвърто място на ниво B2 с 92,25 точки, Георги Стоименов - на осмо място на ниво B2 с 89 точки, и Рад Георгиев - на седмо място на ниво C1 с 95,62 точки.

Ръководители на националния отбор са Елица Върбановска от Профилирана природо-математическа гимназия в Ловеч и Мартин Росен Дамянов от Първа английска езикова гимназия в София.

 

В състава на българския национален отбор участваха осем ученици:

Лина Джеймс Бринтнол, VIII клас – СУ „Цанко Церковски“, гр. Полски Тръмбеш;

Ренел Бойкова Иванова, IX клас – СУ „Димитър Благоев“, гр. Провадия;

Марина Георгиева Георгиева, IX клас – МГ „Гео Милев“, гр. Плевен;

Георги Мартинов Стоименов, X клас – НПМГ „Акад. Л. Чакалов“, гр. София;

Хакан Осман Калленджи, X клас – СМГ „Паисий Хилендарски“, гр. София;

Кристиан Станишев Станишев, X клас – СМГ „Паисий Хилендарски“, гр. София;

Мария Радославова Василева, XI клас – Национална Априловска гимназия, гр. Габрово;

Рад Валери Георгиев, XI клас – 1. СУ „Св. Седмочисленици“, гр. Търговище

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Ключови думи:

ученици, медалисти

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