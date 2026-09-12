Ученици от 38-о училище в София откриват учебната година с каски

Необичаен подход предприемат родители на ученици от столичното 38 основно училище "Васил Априлов" в опит да привлекат вниманието на институциите към състоянието на сградата му. Те призовават децата да дойдат на училище "с каски и наколенки" на 15 септември. Идеята им е да бъде организиран символичен мирен протест срещу състоянието на 130-годишната сграда на училището, която е паметник на културата.

"Децата ни не могат да чакат!", заявяват родителите в призива си. Според тях покривът на сградата се нуждае от спешен ремонт, а оградата е частично разрушена при паднало дърво в началото на юни. Родителите твърдят, че за проблемите са подавани многократни сигнали от ръководството на училището, Обществения съвет и родители, но през лятото не са последвали достатъчно бързи действия. "Каските са символ. Истинската защита трябва да дойде от действията на отговорните институции", посочват те и настояват проблемите да бъдат решени, а не само обсъждани.

В същото време районният кмет на "Средец" Трайчо Трайков увери преди ден, че няма опасност от падащи предмети, керемиди или мазилка, които да застрашават децата и персонала. По думите му той е направил допълнителен технически обход на сградата заедно с експерти, включително на таванското пространство. Трайков посочва, че около 90 керемиди трябва да бъдат пренаредени преди началото на есенните дъждове, като се ангажира това да бъде направено, независимо от необходимите процедури.

Проблемите със сградата не датират от вчера - необходими са ремонти на покрива, двора, фасадата, оградата и вътрешните помещения, както и обследване на сградата заради въпросите около конструкцията и гредореда. През май съвместна комисия на районната администрация и Министерството на културата е направила предписания за необходимите действия.

Трайков обяснява, че преди 2 месеца е внесъл предложения в Столичната община за необходимите действия. По думите му е получено одобрение от ресорните дирекции и ангажимент за около 20 хил. евро за възстановяване на разрушения участък от оградата и за пълно обследване на сградата. Ремонтът на разрушената част от оградата вече е възложен, както и обследването на сградата. Заради статута й на паметник на културата процедурите са по-сложни.

Очакването на Трайков е до средата на следващата седмица оградата да бъде възстановена, с изключение на кованото желязо, което ще бъде поставено около месец по-късно. Очаква се да има и предварителна количествено-стойностна сметка за ремонта на покрива, а впоследствие и за цялостното обновяване на сградата, оградата и двора. „Сумата няма да е малка и ще настоявам да бъде предвидена в общинския бюджет“, посочва Трайков.

Още ремонти

Проблеми с продължаващи ремонти има и в други столични училища. Родители се оплакват от дълго продължаващия ремонт на 13-о училище в район „Възраждане“, в което от тази учебна година трябваше да се премести НГДЕК. Според тях ремонтът не върви с очакваните темпове, въпреки че е започнал още през февруари 2025 г. „Стаите, в които учат в НГДЕК, са много мизерни, но подминавахме, защото уж чакахме преместване. Не ми е известно нещо да освежават дори, децата пак ще са в мизерията“, недоволства родител.

По последни данни на МОН ремонтите в около 500 училища вече са приключили. Министерството обаче не е обобщило в колко училища в страната ремонтните дейности ще продължат и след 15 септември. Според данни на stolica.bg в близо 20 столични училища наскоро са се извършвали ремонтни или довършителни дейности.