Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Част от трамваите по бул. "Мария Луиза" тръгват отново от 14 септември

При други се въвежда нова временна организация на движение

Днес, 16:38
От 14 септември частично се променят маршрутите на трамвайни линии №3, №4, №6 и №7.
МИХАЕЛА КАТЕРИНСКА
От 14 септември частично се променят маршрутите на трамвайни линии №3, №4, №6 и №7.

Първият етап от мащабната реконструкция на трамвайното трасе по столичния бул. "Княгиня Мария Луиза" приключи. Обновеният 507-метров участък вече е преминал 72-часови тестове с движение на трамваи, предаде БНТ. В резултат, от 14 септември се възстановяват маршрутите на трамвайни линии 12 и 27 в района на Пета градска болница и 7 ДКЦ.

В рамките на първия етап е подменена подземната инфраструктура, реконструирана е отводнителната система и е обновена контактно-кабелната мрежа. Изградено е и ново улично осветление. Ремонтирани са трамвайните спирки, като е осигурена достъпна среда за хора с намалена подвижност.

"Доволен съм от доброто темпо, с което напредва обектът. Действахме с пълна мобилизация, за да може да възстановим поне част от движението на градския транспорт преди началото на учебната година и по-активния сезон", заяви Васил Терзиев, кмет на София. Зам.-кметът по общественото строителство Никола Лютов посочи, че ремонтът се изпълнява по график. Целта е поетапно да бъде обновено цялото 1,2-километрово трасе и да се осигури по-надеждно и безопасно движение.

Следващият етап от реконструкцията ще обхване кръстовището на бул. "Княгиня Мария Луиза" и бул. "Христо Ботев". Там предстои цялостна подмяна на релсовия път и автоматизация на трамвайните стрелки. Ще бъдат изградени нова контактно-кабелна мрежа и улично осветление, както и инфраструктура за телекомуникационна свързаност в района на жилищната зона и гаровия комплекс. Проектът предвижда цялостна реконструкция на 1,2 км трамвайно трасе - от ул. "Опълченска" до ул. "Козлодуй". То е сред най-старите в София и е изградено преди около 50 години.

 

Промени в градския транспорт

От 14 септември частично се променят маршрутите на трамвайни линии №3, №4, №6 и №7, както и на автобусни линии №78, №213, №305 и №404. Възстановяват се маршрутите на трамваи №12 и №27, а заради ремонтните дейности се разкрива и временна автобусна линия №А3ТМ.

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

трамваи, София, градски транспорт, ремонти

Още новини по темата

Ученици от 38-о училище в София откриват учебната година с каски
12 Септ. 2026

Love Varna, not леличка - градският транспорт като обор
11 Септ. 2026

Кметът на „Люлин“ настоява за спешен ремонт след инциденти с трамваи
06 Авг. 2026

София закрива временно 3 трамвайни линии

05 Авг. 2026

София ще "оросява" булевардите в жегата
30 Юли 2026

Автобус 204 от катастрофата в София е бил с изправни спирачки
29 Юли 2026

София обяви конкурс за главен архитект
27 Юли 2026

Ремонт променя маршрута на трамваи в София
27 Юли 2026

"Цар Освободител" става пешеходен през уикендите на август
16 Юли 2026

Огромна дупка зейна на основен столичен булевард
02 Юли 2026

Маршрутите на столичния транспорт влязоха в Sofia2Go
01 Юли 2026

Съдът прати на поправителен Терзиев за небостъргача "Paradise tower"
22 Юни 2026

Трета катастрофа между трамваи стана за две седмици в София
17 Юни 2026

Е-картите за транспорта в София тръгнаха с куп проблеми
09 Юни 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: За крадец не ставаш, сине, стани Ескобар
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Love Varna, not леличка - градският транспорт като обор
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Бойко Борисов вече се страхува от избори
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: България сама си избра вредител
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Как да загубим изборите в 5 прости стъпки