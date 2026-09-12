Част от трамваите по бул. "Мария Луиза" тръгват отново от 14 септември

Първият етап от мащабната реконструкция на трамвайното трасе по столичния бул. "Княгиня Мария Луиза" приключи. Обновеният 507-метров участък вече е преминал 72-часови тестове с движение на трамваи, предаде БНТ. В резултат, от 14 септември се възстановяват маршрутите на трамвайни линии 12 и 27 в района на Пета градска болница и 7 ДКЦ.

В рамките на първия етап е подменена подземната инфраструктура, реконструирана е отводнителната система и е обновена контактно-кабелната мрежа. Изградено е и ново улично осветление. Ремонтирани са трамвайните спирки, като е осигурена достъпна среда за хора с намалена подвижност.

"Доволен съм от доброто темпо, с което напредва обектът. Действахме с пълна мобилизация, за да може да възстановим поне част от движението на градския транспорт преди началото на учебната година и по-активния сезон", заяви Васил Терзиев, кмет на София. Зам.-кметът по общественото строителство Никола Лютов посочи, че ремонтът се изпълнява по график. Целта е поетапно да бъде обновено цялото 1,2-километрово трасе и да се осигури по-надеждно и безопасно движение.

Следващият етап от реконструкцията ще обхване кръстовището на бул. "Княгиня Мария Луиза" и бул. "Христо Ботев". Там предстои цялостна подмяна на релсовия път и автоматизация на трамвайните стрелки. Ще бъдат изградени нова контактно-кабелна мрежа и улично осветление, както и инфраструктура за телекомуникационна свързаност в района на жилищната зона и гаровия комплекс. Проектът предвижда цялостна реконструкция на 1,2 км трамвайно трасе - от ул. "Опълченска" до ул. "Козлодуй". То е сред най-старите в София и е изградено преди около 50 години.

Промени в градския транспорт

От 14 септември частично се променят маршрутите на трамвайни линии №3, №4, №6 и №7, както и на автобусни линии №78, №213, №305 и №404. Възстановяват се маршрутите на трамваи №12 и №27, а заради ремонтните дейности се разкрива и временна автобусна линия №А3ТМ.