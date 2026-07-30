Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

София ще "оросява" булевардите в жегата

30 Юли 2026
Столична община

Като допълнителна мярка във връзка с високите температури днес и утре в София основни булеварди и улици с интензивен автомобилен трафик и движение на масовия градски транспорт ще бъдат оросявани, съобщиха от Столичната община.

По възлагане на Столичния инспекторат фирмите по чистота извършват дейността след 13:00 ч. Целта на дейността е да се намали нагряването на пътната настилка и да се ограничи разпространението на прах в условията на продължителното горещо време.

Екипите мокрят входно-изходните булеварди и основните пътни артерии на столицата, сред които бул. „България“, бул. „Цариградско шосе“, бул. „Брюксел“, бул. „Васил Левски“, бул. „Ситняково“, бул. „Черни връх“, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“, бул. „Патриарх Евтимий“, ул. „Георги С. Раковски“, бул. „Никола Вапцаров“, ул. „Филип Кутев“, бул. „Св. Климент Охридски“ и други натоварени участъци от уличната мрежа, посочиха от общината.

Общината препоръча на гражданите да ограничат престоя си на открито, да приемат достатъчно течности, да носят светли и свободни дрехи, шапка и слънчеви очила, както и да обръщат специално внимание на децата, възрастните хора и хората с хронични заболявания.

От общината призовават да не бъдат оставяни деца или домашни любимци в паркирани автомобили, където температурата може да достигне опасни стойности за минути.

При прогнози за високи над среднодневните температури Столичният инспекторат ще възлага оросяване и през следващите дни, когато това е необходимо. Дейностите се контролират от екипите на терен, обясниха от общината. В края на юни в различни райони на София бяха организирани пунктове за раздаване на безплатна питейна вода и бяха оросявани основни улици и булеварди.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

София

Още новини по темата

Автобус 204 от катастрофата в София е бил с изправни спирачки
29 Юли 2026

София обяви конкурс за главен архитект
27 Юли 2026

"Цар Освободител" става пешеходен през уикендите на август
16 Юли 2026

Огромна дупка зейна на основен столичен булевард
02 Юли 2026

Маршрутите на столичния транспорт влязоха в Sofia2Go
01 Юли 2026

Съдът прати на поправителен Терзиев за небостъргача "Paradise tower"
22 Юни 2026

Е-картите за транспорта в София тръгнаха с куп проблеми
09 Юни 2026

Два трамвая се сблъскаха в София
02 Юни 2026

София интегрира транспортните карти в Google Wallet и Apple Wallet
26 Май 2026

София пуска нова трамвайна линия от понеделник
16 Май 2026

Зам.-кмет на София: Пълното премахване на МОЧА е неправилно
16 Май 2026

София кръщава 20 улици на забележителни българки
12 Май 2026

София разкрива още 1200 паркоместа между блоковете
28 Апр. 2026

Варна иска помощ за боклука от... София
27 Апр. 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Съдебна реформа може да започне със снимки на консервите от село
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Принципът "Да не се мина" забърка Благомир Коцев в нов скандал
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Завоят на ПБ към 2021 г. не замества липсващата изборна реформа
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: България сама си избра вредител
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Как да загубим изборите в 5 прости стъпки