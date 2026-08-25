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Франция забрани телефоните и в гимназиите

Законът предвижда изключения за ученици със специални образователни потребности или с хронични заболявания

Днес, 09:03

От новата учебна година френските гимназисти ще трябва да оставят мобилните си телефони извън класните стаи. Френският президент Еманюел Макрон официално обнародва новия закон, с който се разширява съществуващата от 2018 г. забрана за прогимназиите и вече обхваща и последния етап от училищното образование.

Решението идва след ключов доклад на създадената от президента комисия, съставена от специалисти в областта на неврологията, психологията и педагогиката. Според експертите прекомерната употреба на дигитални устройства води до нарушения в съня, спад в концентрацията, заседнал начин на живот и нарастващи нива на тревожност сред подрастващите.

Основната цел на мярката е да се възстанови фокусът върху учебния процес и да се стимулира прякото общуване между учениците по време на междучасията. За прилагането на закона институциите въвеждат т.нар. „дигитална пауза“, при която учениците предават устройствата си при влизане в сградата на училището.

Законът предвижда важни изключения – например за ученици със специални образователни потребности или с хронични заболявания (като диабет), които използват специализиран софтуер и приложения на телефоните си за мониторинг на здравето или за улеснение на обучението.

С тази стъпка Франция затвърждава позицията си на пионер в Европа по отношение на строгата регулация на дигиталната технология в образователната система.

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Ключови думи:

Франция, гимназии, ученици, смартфон

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