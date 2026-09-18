Нов учител по възпитание влиза в училищата

Нова длъжност - специалист по личностно развитие - планира да въведе министерството на образованието в училищата. Идеята е част от пакет мерки за подобряване на дисциплината в клас, представени днес от зам.-просветния министър Таня Панчева.

В момента се работи по длъжностната характеристика на новия "учител по възпитание". Той може да е учител от училището - педагогически съветник, психолог, но и външно лице. Идеята е по-големите училища да наемат на пълен щат подобен специалист, а по-малките - на половин щат. Ролята му ще бъде да координира и взаимодейства между учители, родители и ученици, като ще носи отговорност всяко дете да открие своя талант, а родителят да е информиран за развитието му. Досега част от тези дейности се вършат от различни учители в училището, занапред целта е един човек да отговаря за всичко това с цел превенция.

Новият пакет от мерки на МОН тепърва ще се детайлизира и обсъжда със заинтересованите страни, ще бъде поискана и европейска подкрепа. Намерението на ведомството е той да стане факт от втория учебен срок.

Той ще се опира на 4 стълба. Най-напред ще се създаде широка работна група с представители на МОН, социалното ведомство и общините, чиято задача ще е да "намери решение как да помогне на всяко дете". Създаването на единна информационна система за детето следва да замести сегашните разпокъсани между различни ведомства база данни и да помогне рано да се открият евентуални проблеми.

Третата стъпка ще е създаване на карта за проследяване на личностното развитие на учениците, която се попълва от всеки класен ръководител. В нея ще се нанасят не само оценките и санкциите, които в момента се съдържат в личното образователно дело на учениците, но и силните му страни и постиженията. Целта е ако ученик се премести в друго училище, да се знае във времето как се е развивал и какви таланти е имал. В края всеки срок родителите ще получават генерирана характеристика на детето си по близо 18 показателя. За координацията на всички тези дейности ще отговаря именно новият учител, който условно бе наречен и "училищен Омбудсман".

От МОН не смятат засега да въвеждат нови санкции, но възнамеряват да облекчат реда, по който те се налагат, защото в момента процедурата е доста тромава по оценки на директори и учители. Преди да се пристъпи към санкция обаче ще се въведат поне 6 меки мерки, целящи да се избегне изобщо налагането на наказание, предвижда концепцията на МОН.

Първо ще се прави напомняне за провинението на ученика, след което ще следва индивидуален разговор с родителите, от който следва да има резултат. Следва възстановителна мярка - ученикът ще трябва да поправи това, в което е съгрешил - например да се извини, да почисти дъската, да плати счупеното и т.н. Ако след това няма ефект, следва предупредително писмо до родителите. Предпоследната стъпка е изготвяне на поведенчески план за действие с конкретни стъпки, които трябва да се предприемат спрямо ученика (например да започне да посещава психолог, или да бъде включен в други дейности). Едва след това ще се пристъпва към налагане на санкции.

"Досега този план се правеше накрая, когато вече е започнала процедурата по налагане на санкции. Сега идеята е това да се случва в началото, още когато не са предприети действия за налагане на санкции, превантивно", обясни зам.-министър Таня Панчева.