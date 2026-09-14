Управляващите ще въвеждат по 1 учебник по български, история и география

Управляващите явно са твърдо решени да въведат само по един учебник по три предмета - български език и литература, история и география. Това се разбра от премиерът Румен Радев, който откри учебната година в основно училище „Христо Ботев“ в село Раковица, Видинско, заедно с просветния министър проф. Георги Вълчев. Досега имаше догадки по темата, като от МОН така и нямаха официална позиция, но сега за първи път идеята се съобщава публично.

"Нека не си говорим за образованието само на 15 септември. Реформата в образованието е абсолютен приоритет на нашето правителство, един от най-важните. Ние имаме за цел да сменим модела "парите следват ученика" с модел, който да постави в центъра на образованието не количеството ученици, някак "избутани" до 12 клас, а качеството на образованието. Модел, който да дава увереност, самочувствие и защита на българския учител", коментира министър-председателят. Той спомена и въвеждането на нулев клас преди първи клас за децата, които имат проблем с българския език - мярка, предложена от "Прогресивна България" в проекта за промени на училищния закон и взета "на заем" от бившите управляващи от ГЕРБ.

Изненадващо Радев посочи и, че "проф. Вълчев се ангажира ние да имаме само един учебник по български език и литература, само един по история и един по география". "Това е важен елемент от нашите усилия децата да имат равен достъп до образование, да върнем възпитанието в училище, а на изхода да имаме граждани, които познават добре своята родина и я обичат", посочи Радев. По думите му ще се работи още за "укрепване на възпитанието, на дисциплината, за въвеждането на ясни правила в училище", за да може да изградим личности "с мисъл, с готовност за живота, с уважение към правилата и хората около тях".

Въвеждането само на един учебник по предмет изисква промени в училищния закон, каквито засега не са предложени, както и редакции в съответните наредби. Преди това следва да се променят и съответните учебни програми, като тази дейност вече е започнала. В момента МОН работи по промяна на програмите за всички учебни предмети с цел олекотяване от ненужни факти, като последните обещания на просветния министър са да направи всичко възможно те да са готови до края на 2028 г. Едва след това ще се пристъпи и към подготовка на нови учебници.

Припомняме, че през 2016 г. бе извършена мащабна реформа в образованието, като влязоха в сила нови учебни програми за всички класове от 1. до 12. клас. Първо това се случи за първи и пети клас, като те започнаха да учат по нови учебници малко по-късно - от 2017/18 г. Постепенно и останалите класове смениха учебните програми и учебниците с нови - първо 2., 6. и 8. клас, след това 3., 7. и 9. клас през 2018/19, 4. и 10. клас през 2019/20, 11. клас през 2020/21, а 12. клас през 2021/22 г.

Старт

Над 700 000 ученици в 2322 училища в страната посрещнаха днес новата учебна 2026/27 година. За над 55 000 ученици днешният 15-и септември бе особено специален - те прекрачиха училищния праг за първи път. Други около 50 000 дванадесетокласници пък започнаха своята последна година в училище.

В класните стаи ги очакваха над 92 000 педагогически специалисти, от които повече от 20 000 работят в детските градини, показват данни на МОН. Оттам отбелязват, че сред положителните тенденции в системата през последните години е постепенното й подмладяване - близо всеки пети педагогически специалист вече е на възраст до 35 години.

Тази година училищата посрещат учениците и с повече възможности за учене чрез практика и експерименти. Над 2000 новоизградени STEM центъра ще започнат работа в държавни и общински училища и в центрове за специална образователна подкрепа. В обособените STEM пространства и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи се очаква учениците да работят по проекти, да експериментират и да свързват знанията от различни учебни предмети. Инвестицията от над 250 млн. евро по Плана за възстановяване и устойчивост трябва да промени и самата среда, в която децата учат - от класна стая, в която основно слушат и запомнят, към пространство, в което могат да изследват, създават и намират решения.

През летните месеци бяха извършени над 600 ремонта в училища в страната, за да може учебната година да започне при по-добри условия за учениците и учителите. В отделни училища обаче ремонтните дейности още продължават.

Зад граница

Училищният звънец днес прозвучава и далеч от България. В 410 български неделни училища в 44 държави новата учебна година започва за близо 40 000 деца. За тях училището е не само място за знания, но и един от начините да запазят връзката с българския език и култура.

Бъдете любопитни

"Бъдете любопитни", обърна се просветният министър към учениците. "Питайте, търсете, опитвайте и не се страхувайте да грешите. Училището има смисъл не когато просто запомняте правилните отговори, а когато се научите сами да ги намирате", насърчи ги той. Министърът благодари на учителите, чиито ежедневни усилия често остават невидими, и ги призова да търсят разговор с родителите.