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Учители протестират срещу орязаните пари за облекло

Ако се ограничат вече гарантирани права и договорености, оттам ще препоръчат завеждане на съдебни дела

Днес, 06:13
И учителите се готвят за протести
Илияна Кирилова
И учителите се готвят за протести

И в сферата на образованието, подобно на социалната, се появи недоволство срещу бюджетните ограничения. Синдикат "Образование" към КТ "Подкрепа" излезе с позиция, в която настоява управляващите да отменят предвидените в проекта за държавен бюджет за 2027 г. ограничения за представителното облекло и квалификационните обучения на учителите. 

Две разпоредби от бюджетния проект са в основата на недоволството на синдиката. Едната от тях предвижда през 2027 г. в бюджетните организации да не се изплащат средства за представително облекло. Това според "Подкрепа" противоречи на чл. 219, ал. 4 от закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО), който гарантира на педагогическите специалисти право на представително облекло всяка календарна година, като средствата се осигуряват от бюджета на съответната институция. Синдикатът посочва и договореностите в отрасловия колективен трудов договор.

Според втората, оспорвана от синдиката, разпоредба от бюджетния проект работните срещи, семинарите и обученията на служителите в бюджетните организации трябва да се провеждат в административни сгради и помещения, предоставени за управление на такива организации. Предвидени са изключения за международни събития, обучения по международни проекти и обучения, организирани от публични обучителни институции или със задължителен характер по силата на нормативен акт.

От синдиката тълкуват това като забрана квалификацията на учителите да се провежда извън образователната институция, което ще затрудни организирането на квалификационни обучения извън тях. Оттам напомнят, че училищният закон задължава педагогическите специалисти ежегодно да повишават квалификацията си, като директорите имат отговорност да осигуряват необходимите условия за това. В отрасловия колективен трудов договор е предвидено годишните средства за квалификация да бъдат не по-малко от 1,2% от средствата за работна заплата на педагогическия персонал. В момента около 1/2 от обученията се провеждат извън училищата, поясниха от синдиката.

От "Образование" определят предложените мерки като ограничаване на вече гарантирани права и договорености и предупреждават, че те могат да се отразят негативно на качеството на образованието. Организацията заявява, че при липса на решение ще препоръча на членовете си да заведат съдебни дела за нарушаване на отрасловия колективен трудов договор. 

 

Възражение

Синдикатът възразява и срещу законопроекта за защита на българския език. Според организацията съхраняването и развитието на езика трябва да се постигат чрез качествено образование, подкрепа за учителите и последователни държавни политики, а не чрез нови формални нормативни изисквания. "Подкрепа" настоява законопроектът да бъде оттеглен и да се проведе национален дебат с участието на учителите и академичната общност за необходимостта от подобен закон.

 

 

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