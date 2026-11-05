Киберфолк: Представят бюджета в УНСС, защото още се учат

Новината, че дългоочакваният проектобюджет за 2027 г. на правителството на Румен Радев ще бъде представен в аулата на Университета за национално и световно стопанство, възбуди социалните мрежи и предизвика шеговити и дори саркастични коментари.
Някои видяха в избора на място за представянето знак, че има нещо учено-недоучено.
🤣🤣🤣@bozhobg pic.twitter.com/912p16Qh9n— Gytha Ogg (@gytta_ogg) 5 ноември 2026 г.
Бюджета ще го предтавят в УНСС, защото само там могат да го оценят, като учебно помагало по предмета “Как не се прави”— Рибар Без Въдица (@niki_todorov) 5 ноември 2026 г.
Други съзряха опит от страна на управляващите да избегнат неудобните въпроси и коментари от журналисти и политици от опозицията.
а бюджета щели да го представят в унсс.. сигурно щото тва май остана единственото място дето все още някой би им се вързал на лъжите..— Hristo Veselinov (@IcoVess) 5 ноември 2026 г.
п.п.: извинявам се за кирилицата, ама инсталирах FlexType..
Шеговити коментари предизвика и обяснението на Министерство на финансите за избора на УНСС - залите във финансовото министерство, където обикновено се представя бюджетът, били малки, както и тези в сградата на Министерския съвет.
По този повод в социалните мрежи се питат: "Защо не наеха зала 1 на НДК?", а други: "Не разбирам защо пренебрегвате зала Арена Армеец за бюджета, честно?".
Мартин Карбовски е привърженик на "Прогресивна България" и откри аналогия между бюджета на правителството и плана "Маршал" - обявен през 1947 г. от държавния секретар на САЩ Джордж Маршал.
Прилага се от 1948 до 1952 г. с цел икономическото възстановяване на Европа след Втората световна война. Но Карбовски първо написа, че планът "Маршал" бил представен първо в Сорбоната, после редактира с вярното Харвард. Затова според него бюджетът "Радев" трябва да е представен в УНСС.