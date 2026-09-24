Съд нареди на Тръмп да върне достъпа до Белия дом на CNN, MS NOW и Politico

ЕПА/БГНЕС Заради забраната журналистите от трите медии (в случая Вон Хилярд от MS NOW) предаваха репортажите си от улицата

Федерален съдия разпореди на президента на САЩ Доналд Тръмп да възстанови достъпа до Белия дом на журналисти от CNN, MS NOW и Politico, заявявайки, че забраната му за трите медии най-вероятно е противоконституционна.

Съдия Тим Кели издаде заповедта си по делото, заведено от новинарските организации срещу забраната, обявена от президента републиканец на 18 септември. Кели разпореди на администрацията на Тръмп незабавно да върне акредитациите на медиите и забрани на длъжностните лица да прилагат забраната в продължение на 14 дни. Съдията отхвърли твърдението на правителството, че забраната е била мотивирана от съображения за национална сигурност.

„В материалите по делото липсват фактически доказателства в подкрепа на твърдението на ответниците, че отнемането на постоянните пропуски на ищците наистина ще защити националната сигурност или че тя ще бъде застрашена, ако съдът разпореди възстановяването им, докато трае делото“, заяви съдия Кели и добави, че самият Тръмп е заявил, че забраната се дължи на „твърдяна липса на достоверност и негативизъм“ в отразяването на медиите.

Белият дом и представителите на трите медии все още не са коментирали решението.

Тръмп бе заявил в социалните мрежи, че CNN, MS NOW и Politico „не трябва да имат възможност постоянно да пишат или съобщават ИЗМИСЛИЦИ и ЛЪЖИ“, а адвокатите от Министерството на правосъдието се опитаха да обосноват забраната със съображения за национална сигурност.

Трите медии заведоха дело срещу Тръмп и други членове на администрацията му във федералния съд във Вашингтон, твърдейки, че са нарушени защитата на свободното слово и свободната преса според Първата поправка на Конституцията на САЩ, както и правото им на надлежна процедура. Те поискаха временна съдебна заповед, която незабавно да възстанови достъпа им до Белия дом, докато трае правното оспорване.

Правната битка се разиграва няколко седмици преди междинните избори на 3 ноември, на които съпартийците на Тръмп от Републиканската партия се борят да запазят контрола над Конгреса. Рейтингът на одобрение на Тръмп е на рекордно ниски нива в проучванията на общественото мнение, на фона на безпокойството относно въпроси като войната с Иран и инфлацията.

Изслушването по делото

Кели заяви по време на изслушването, че два прецедента на Апелативния съд на САЩ за окръг Колумбия ясно показват, че журналистите имат право на надлежна процедура, преди преспропуските им за Белия дом да бъдат отнети. Според него Белият дом не е предоставил на медиите реална възможност да оспорят отнемането на достъпа.

Юрист от Министерството на правосъдието пък заяви, че администрацията на Тръмп е предоставила достатъчно обяснения за отнемането на преспропуските в писма, изпратени до медиите във вторник. Съдия Кели обаче изрази скептицизъм относно този аргумент, като отбеляза, че писмата са били изпратени след налагането на забраната и завеждането на делото.

В съдебен документ, внесен ден по-рано, Министерството на правосъдието твърди също така, че достъпът до Белия дом е привилегия, а не гарантирано право, и че президентът има правомощието да прекратява достъпа на медийни организации.

Вчера коалиция от групи за свобода на печата и десетки новинарски организации внесе съдебно становище в подкрепа на трите медии, според което „лишаването на журналисти и медии от техните права поради субективно възприемана редакционна гледна точка нарушава десетилетна съдебна практика на Върховния съд“. Становището е подписано от Комитета на журналистите за свобода на печата (Reporters Committee for Freedom of the Press), "Ройтерс", „Вашингтон Пост“, „Фокс Нюз“ и др.