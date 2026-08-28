Уволнени журналисти съдят Пентагона за цензура

Трима уволнени журналисти от военния вестник Stars and Stripes са завели дело срещу министъра на отбраната Пийт Хегсет и двама висши служители на Пентагона във федерален съд, като твърдят, че администрацията на президента Тръмп се опитва да ги уволни незаконно като част от "извънредните си усилия за цензура“ срещу изданието, предава CBS.

Издателят на Stars and Stripes Макс Ледерер, главният редактор Ерик Славин и репортерката Лара Корте са получили предизвестия за уволнение миналата седмица, като причината е неподчинение. Те обаче твърдят, че са уволнени както заради изказвания в качеството им на граждани в подкрепа на свободата на пресата да отразява военни операции, така и заради репортажите им за тежките условия на борда на самолетоносача USS Abraham Lincoln. Освен Хегсет другите ответници са говорителят на Пентагона Шон Парнел и помощникът му Андрю Брей.

Според Славин и Корте по-конкретно става въпрос за интервюта, които са дали на CBS News за предаването CBS Sunday Morning през юли. В репортажа Корте казва, че работи за Stars and Stripes, а не за Пентагона, администрацията на Тръмп или за който и да е политик. След това вестникът публикува обширен материал за сигнали за психично здраве и недостиг на храна и вода на борда на USS Abraham Lincoln, който е бил на мисия в открито море в продължение на девет месеца. От Пентагона са поискали издателят на Stars and Stripes да уволни двамата журналисти, работили по темата. Впоследствие Макс Ледерер заяви, че се пенсионира и че не е съгласен с военното ведомство. Така на практика Пентагона е уволнил издателя преди да се оттегли сам. В жалбата на тримата служители се казва, че са изправени пред и репресии и уволнение в нарушение на Първата им поправка и законовите им права.

Вестникът Stars and Stripes е публикуван за първи път по време на Гражданската война, а през последните десетилетия вестникът добива популярност заради воята редакционна независимост. Приблизително половината от годишния бюджет на вестника от 29 млн. долара идва от данъкоплатците, пише CBS.