Радев крие бюджет 2027 заради изборите

БГНЕС Премиерът Румен Радев не каза ясно защо отлага представянето на бюджет за след балотажа, но се подразбра - явно се притеснява да не навреди на кампанията Илияна Йотова преди финалния вот на 1 ноември.

Съпредседателят на "Демократична България" Божидар Божанов обяви, че управляващите в погазване на закони. Повод му даде изказване на премиера Румен Радев, в което той обяви, че няма да внесе проектобюджета навреме, а ще го направи в седмицата след балотажа, и призова да се гласува за Илиана Йотова.

Според Закона за публичните финанси правителството е длъжно да внесе в Народното събрание в срок до 31 октомври одобрения законопроект за държавния бюджет. Вече сме 26 октомври, проектът дори още не е публикуван, а го чака труден път - обсъждане в тристранния съвет, приемане в МС и внасяне в парламента.

"Премиерът днес казал, че ще скрият бюджета до изборите. Вероятно го крият, защото вътре ще има още разочароващи неща, които няма да мотивират хората да гласуват. Радев се опитва панически да спаси кампанията на Йотова, която явно се кандидатира за вицепрезидент на министър-председателя. Но няма да успее, защото доверието в правителството пда стремглаво, също като доверието към Йотова", написа Божанов в профила си във ФБ.

Депутатът коментира и нападките на Румен Радев срещу дясната опозиция. Премиерът, който в последните дни все говори за някакви сглобки", определи балотажа като "избор между демокрацията и корупционния модел" и призова за подкрепа на Илияна Йотова.

"Колкото и да си фантазират сглобки и тролове и да създават фалшиви дилеми между "война и мир", плашенето няма да им донесе успех", реагира остро Божидар Божанов: "Изборът не е „между мира и войната, между демокрацията и корупционния модел на сглобката и между спокойната истина и истерията на троловете“, както му е написал Иво Христов. Всички искаме мир, Гюров и Кандев гарантираха, че корупционният модел няма да може да се презареди през купен и контролиран вот, а в последните седмици бяха идентифицирани доста тролски ферми, работещи за Йотова и ПБ.

Изборът е между ясната външна политика и навеждането, между бъдещето и миналото, между баланса между властите от една страна и концентрацията на власт - от друга. И то власт, която дори с пълно парламентарно мнозинство не може да свърши почти нищо и се оправдава с опозицията", заключава съпредседателят на ДБ.