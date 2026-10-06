Фискалният съвет към Радев: Няма да стане без здраво рязане на разходи

Фискалният съвет излезе с кратки, но съвсем ясни препоръки към правителството за проектобюджета за 2027 г. Есенцията в становището на ФС е, че премиерът Радев и министрите му трябва да разтворят много по-решително ножиците за разходите - като се започне от чиновниците и се стигне до големите инвестиции.

Заложените 10% съкращения в администрацията не са достатъчни, категорични са в съвета, ръководен от бившия финансов министър Симеон Дянков (който по времето на световната финансова криза обясни, че бюджетът трябва да е "постна пица") Оптимизирането на текущите разходи за персонал и преструктурирането на администрацията са наложителни - "белите якички" в България са прекалено много при намаляващо население, припомнят от ФС.

Съветът подкрепя идеята съотношението на осигурителните вноски в бюджетния сектор, което сега е 20/80, догодина да се уеднакви с частния сектор и да стане 40/60, тоест личната вноска да е 40%, а 60% - за сметка на работодателя (бюджета). Но изрично подчертава, че изравняването трябва да се приложи и за военните и полицаите.

Харчовете на Здравната каса са подложени на сериозна критика: "Тенденциозното увеличение на разходите по основните пера не дават доказателство за по-голяма ефективност на здравните услуги, а само утвърждават зависимостта от нарастващи трансфери от държавния бюджет за балансиране на салдото по бюджета на НЗОК".

Фискалните съветници предупреждават също така за риска от влизането на страната в дългова спирала - лихвените плащания с тревожна скорост и ще достигнат 1,88 млрд. евро през 2028 г., а това са пари, които биха могли да се влагат в ключови сектори като образование и здравеопазване.

Съветът препоръчва да се направи сериозен анализ на капиталовите разходи - защото година след година правителствата приемат раздути, недобре разчетени и невъзможни за изпълнение инвестиционни програми, и да се предприемат мерки за подобряване на планирането и на изпълнението.

Подготовката на бюджет 2027 трябва да е насочена към намаляване на дефицита и въвеждане на трайни разходни мерки, подкрепени с реалистични очаквания за приходите, като основна цел е да се наблегне на ефективността и качеството на публичните финанси, обобщава в позицията си Фискалният съвет.