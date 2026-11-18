С 12 гласа "за" и 9 "против" депутатите от просветната комисия одобриха на първо четене бюджета за образование за 2027 г. Критиките на всички партии бяха фокусирани основно върху голямото намаление на парите за образование като процент от БВП - според разчетите на кабинета от 4,3 на 4%. Просветният министър проф. Георги Вълчев обаче заяви, че бюджетът осигурява стабилност на образователната система и макар да не е това, което и МОН е залагало, във всички нейни елементи все пак има увеличение на сумите. Призова и да не се чертаят апокалиптични картини, тъй като така се всявал страх, който не помага на развитието на системата.

"Образованието вече трайно престава да бъде стратегически приоритет. Още по-тревожно е, че за 2029 г. прогнозите са той да стигне 3,5% от БВП", коментира Йорданка Фандъкова от ГЕРБ. "Бюджетът е погрешно изчислен, има разлики в приходите и разходите - кабинетът очаква 4 млрд. евро по-малко приходи през 2029 г. Това означава, че никакви политики няма да са възможни", заяви акад. Николай Денков от ПП.

"От 2025 г. до 2026 г. намалението на средствата за образование е от 4.8 на 4.5% от БВП, т.е. с 0.8%. Това е притеснителното. Всичко под 4% води до натрупване на проблеми", посочи и бившият образователен министър Красимир Вълчев. По думите му от всички сфери в държавата най-голямото намаление е именно за образованието, където това е и най-лесно - точно обратното на това, което ни препоръчват от Брюксел. "Ако паднем до 4%, каква е гаранцията, че изобщо ще има път към целта от 5% от БПВ за образование. Как ще се отрази това на качеството", попита реторично и Павел Попов от ДБ. По думите му за минаване към едносменен режим са отделени само 50 млн. евро, а това според него е мярката, която действително може да доведе до подобряване на качеството.

От ДПС настояха за увеличение на парите за издръжка на училищата, като наблегнаха и на парите за висшите училища, които според тях са неравномерно разпределени. "Има голяма диспропорция, за ЮЗУ например увеличението е само 0.66%, най-ниското от всички университети", заяви Фатима Йълдъс. Друг пример дойде от Великотърновския университет, откъдето заявиха, че за тях е предвидено само 1.36% увеличение, което едва ли ще покрие планираното 5% увеличение на заплатите на академичния състав в университетите.

От ВОН-КНСБ настояха въпросното увеличение да е 7.5%, какъвто е скокът и за учителите. Според разчетите им за целта ще са нужни 20.4 млн. евро допълнително. Оттам също подчертаха, че не виждат критериите, по които един университет има минус 5% намаление на средствата, а друг - плюс 20%. "Икономическите университетите получават средно увеличение от 13%, а техническите - 5,5%, при средно увеличение от около 6% за всички. При медицинските университетите средствата са от минус 1.4% до 12% скок. Трудно се обясняват разликите", посочиха оттам.

Министър Вълчев обясни, че от ведомството му са стъпвали на обективни показатели, като са взети предвид много компоненти на база оценката за качеството на всеки университет. "Да заповядат колегите, ако е допусната грешка, ще коригираме", заяви той, намеквайки и за преходните остатъци на висшите училища и възможностите им за собствени приходи.

Относно критиките към бюджета министърът посочи, че това са възможностите в ситуация на дефицит, както и че трябва всички "солидарно да преодолеем кризата". По думите му бюджетът гарантира последователно развитие на системата, като заявките показват посоката, в която ще се върви. За пример той даде стипендиите на учениците, които не са увеличавани от 10 г. Министър Вълчев изрази надежда следващите години да се свият разходите в социалната сфера, където, по думите му, има доста "нелицеприятни практики". Идеята му е ако оттам се освободи ресурс, той да може да се пренасочи за значително увеличаване на парите за образование. "С тези апокалиптични картини, които не са точната характеристика, насаждаме страхове, а не успокоение на система. Ако искате системата да се развива, не трябва да развяваме тези страхове", призова той.

Пари за облекло на учителите ще има, даде да се разбере той по повод планираното орязване на тези средства в бюджета, което очевидно ще се ревизира. Относно ограниченията в квалификацията им обаче, ще остане условието тя да се провежда на определени места, като целта ще е да се повиши ефектът им.

Кой лъже?

Красимир Вълчев попита министъра дали е вярно цитиран от медиите, заявявайки пред БНТ, че образованието ще е "приоритет тогава, когато покаже резултати". "Притеснява ме това политическо говорене. Как ще мерим резултатите, по PISA ли? Във всяка градина има плевели, но това не значи, че не трябва да я поливане. Това ми звучи като удобна позиция за неспособността да се отстояват интересите на системата", заяви той.

"Не съм казал това, което е цитирано. Казах, че не трябва да демонизираме учителите. Учителите (в село Бояново, където наскоро Нова тв разкри празни класни стаи и прикриване на отсъствия - бел.ред.) са допуснали грешка, но за да работи механизмът за обхват, трябва подкрепа от социалните работници, от местна власт, от РУО и др. Аз съм казал нещо, което не е цитирано правилно. Като министър ще защитавам системата. Има много недъзи, но заради тях не трябва да абдикираме и опорочаваме системата", заяви той, на практика отричайки се от думите си.

В интерес на истината, "Сега" ще цитира за втори път едно към едно какво каза министърът пред БНТ. "Видимо е, че колкото повече са се увеличавали средствата през годините, толкова това не е пропорционално като ефект върху образователната система. Неслучайно на последния отраслов съвет с работодателите и профсъюзните организации акцентирах точно върху това - ние сме силни и ще пледираме да сме приоритет в политиките тогава, когато покажем резултати".