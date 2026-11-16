Родители на тежко болни деца са изправени пред въпроса дали държавата ще осигури навреме необходимите средства за лечение. Повод за безпокойство е не само намаленият бюджет за тези дейности през 2027 г., но и промяната в начина на финансирането им - плащанията вече са включени в здравноосигурителните разходи на НЗОК, вместо да се осигуряват чрез целеви трансфер от държавния бюджет. Това поставя въпроса как ще се гарантира лечението, ако предвидените средства се окажат недостатъчни.

Става дума за процедура по Наредба №2 на здравното министерство, по която се заплащат не само лечения в чужбина, но и определени лекарства, медицински изделия и други дейности за деца, лекувани в български болници, включително при тежки онкологични, онкохематологични и редки заболявания, които не се поемат по обичайния ред на НЗОК.

В проекта за бюджет на НЗОК за 2027 г. са заложени 44,76 млн. евро за лечение на деца и възрастни извън обхвата на задължителното здравно осигуряване. Сумата е с близо 20 млн. евро по-малка от общите разходи за миналата година и с 6,9 млн. евро под стойността само на лекарствата за деца, лекувани в България през същата година. За това алармира фондация "Даная", която поставя въпроса как е изчислено финансирането и дали то ще бъде достатъчно.

Според данните на фондацията през 2024 г. само лекарствата за деца в България са стрували 50,31 млн. евро, а общите разходи за деца и възрастни са достигнали 58,64 млн. евро. През 2025 г. разходите за детски лекарства са нараснали до 51,66 млн. евро, а общите плащания - до 62,66 млн. евро. И през двете години първоначално предвидените средства не са били достатъчни. През 2024 г. са осигурени с допълнителен трансфер от 14,18 млн. евро и с вътрешни бюджетни преразпределения за още около 7,56 млн. евро. През 2025 г. допълнителният държавен трансфер е бил 15,34 млн. евро.

За 2027 г. обаче са планирани едва 44.76 млн. евро, като от фондация "Даная" обръщат внимание и на промяната в начина на финансиране. Досега средствата за тези дейности са осигурявани чрез целеви трансфер от държавния бюджет през министерството на здравеопазването към НЗОК. В проекта за 2027 г. плащанията вече са включени в здравноосигурителните разходи на НЗОК, която работи с определен годишен бюджет.

"Представете си съвсем реална ситуация. В средата на годината парите по това перо не достигат. Има деца, които вече получават скъпоструваща терапия. Има новодиагностицирани пациенти, за които лечението трябва да започне незабавно. Какво следва? Ще се търсят средства от резерва на НЗОК? Ще се преразпределят пари от други дейности? Ще се чака актуализация на бюджета? Ще се търси извънредно решение на Министерския съвет? Кой ще бъде задължен да осигури необходимите средства, в какъв срок и по какъв ред? Има ли изрична гаранция, че недостигът няма да доведе до забавяне на лечение? Не питаме дали институциите имат желание да помогнат. Питаме какво точно предвижда законът и как е осигурено финансирането", питат от "Даная".

Оттам настояват министерствата на финансите и на здравеопазването, както и НЗОК, да публикуват подробна разбивка на предвидените 44,76 млн. евро - за лекарства, медицински изделия, лечение в България и чужбина, както и разчети за броя на пациентите, прогнозните разходи, вкл. ясни правила за осигуряване на допълнително финансиране при недостиг.