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Кабинетът се отказа да реже социални придобивки в бюджет 2027

Премиерът се извини на майките за промените в личната помощ

16 Ноем. 2026Обновена
Румен Радев
БГНЕС
Румен Радев

Приемането на бюджетните закони в правителството започна тази сутрин с голяма крачка назад от отнемането на всякакви социални придобивки. Премиерът Румен Радев откри заседанието на министрите с изявление пред медиите, в което обяви, че се отказва от редица промени в бюджет 2027, с които изправи на нож много групи.

След острия тон към хората с увреждания от края на миналата седмица, днес Радев се извини на майките на деца с увреждания и обяви, че няма да се отнемат техните права. За добро впечатление беше посочено и увеличението на парите за деца с тежки увреждания. Те се увеличават за пръв път от години, но, както го бяха замислили от "Прогресивна България", на практика майките щяха да го платят от джоба си през намалението на заплатите на личните асистенти.

Това е най-социалният бюджет от години в условията на тежък дефицит, няма да допуснем да ни се лепят етикети за липса на социална чувствителност, заяви Радев. "Отношението към децата, към възрастните, социално слабите и хората с увреждания е индикатор дали сме цивилизовано и хуманно общество, дали държавната политика е гарант на тези ценности. Затова в бюджета заложихме значително повишаване на данъчното облекчение за деца и особено за деца с увреждания", подчерта той. До днешната развръзка обаче се стигна след няколко дни напрежение, през които управляващите се запомниха с някои недопустими изказвания. В четвъртък например, когато още не бяха разбрали, че са социално чувствителни, депутатите на ПБ твърдяха, че ще пратят МВР да търси фалшиви ТЕЛК. Данъчните облекчения пък бяха обещани, след като наяве излязоха скандалните промени за личната помощ. 

Кабинетът се отказва и да реже парите за облекло, но отново след недоволство от страна на учители, държавни служители и т.н.

Премиерът обяви и предстоящ бум на чуждестранни инвестиции. "Предстои привличането на чуждестранни инвестиции, стратегически и огромни по мащаб, които ще преобразят нашата икономика и ще ни изведат в нова технологична орбита. Но трябва да работим много, много по-интензивно", призова Радев.

Той коментира и кредитния рейтинг на страната. "Кредитният рейтинг не е намален. Той се запазва на ниво BBB+. Няма никаква прогноза за рецесия. Напротив, Standard & Poor's очаква растеж от 2,8% за тази година и 2,6% за следващите три години.  Единствено е понижена с една степен прогнозата за перспективата, но не е отхвърлена възможността за подобрение. Българската икономика демонстрира устойчив растеж и засилващ се инвестиционен интерес. Ние сме пети в целия Европейски съюз по икономически растеж за третото тримесечие. Имаме увеличение със 100% на преките чуждестранни инвестиции от началото на годината до днес в сравнение със същия период на миналата година. Това ясно показва, че доверието в нас расте, че сме на прав път и уверено ще продължим да го следваме", обяви премиерът.

Очаквайте подробности

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