Още квартали в София останаха без парно и топла вода

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Още части на София останаха без парно и топла вода заради нови аварии, става ясно от интернет страницата на „Топлофикация София“.

Сред тях са част от "Лозенец" - ул."Плана планина" №6 с очакваното възстановяване е на 14 ноември в 15:00.

- Част от "Слатина" - в участъка между ул."Слатинска", ул. "Камчия",ул. "Слатинска река", ул. "Гео Милев". Очакваното възстановяване е на 14 ноември в 14:45.

- Част от "Дружба" 2 - "Цариградски комплекс" - бл.284 с очакваното възстановяване е на 14 ноември в 14:05.

- Част от "Овча Купел" 2 - бл.6 счакваното възстановяване е на 13 ноември в 20:00.

- Част от "Младост" 1 А - бул. "Александър Малинов"№ 23 Търговски Център "Сити Пойнт". Очакваното възстановяване е на 14 ноември в 13:20.

- Част от "Дианабад" - ул. "Тинтява" № 15-17, 17А, 19, 23, 27, 84, ул. "132-ра"(Валери Петров) № 14, 16, 18. Очакваното възстановяване е на 14 ноември в 12:50.

- Част от "Левски" В - бл. 21, бл.22. Очакваното възстановяване е на 13 ноември в 17:00.

- Част от "Гео Милев" - ул. "Цветан Радославов", ул. "Алфред Нобел", ул. "Ал.Жендов" , ул. "Александър фон Хумболт", сграда на Главпроект. Очаквано възстановяване на 14 ноември в 10:25. Както и в района между ул. „Лидице“, бул. „Цариградско шосе“, ул. „Алфред Нобел“, ул. „Елисавета Багряна“ и ул. „Галилео Галилей“. Очакваното възстановяване е на 14 ноември в 9:30.

- Част от Център - участъкът ул. "6- ти септември", бул. "Евлоги и Христо Георгиеви", ул. "Проф. Фритоф Нансен", бул. "Васил Левски". Очакваното възстановяване е на 13 ноември в 17:00.

- Част от "Лозенец" - ул. "Якубица" № 2А. Очакваното възстановяване е на 13 ноември в 21:50.

- Част от "Мусагеница" - бл. 89 вх.10, 11. Очакваното възстановяване е на 13 ноември в 17:00.

Наскоро изпълнителният директор на „Топлофикация София“ Петър Петров каза пред медиите, че авариите са много и са трудни. Петров обясни, че няколко метра след извършен ремонт изскачат нови пробиви, които трябва да се отстранят. Той заяви, че са подменени над 20 км трасе и до края на годината ще се продължи, за да се получат над 53 км за годината, което според него не се е случвало от десетилетия.