Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Още квартали в София останаха без парно и топла вода

Днес, 16:19
Илияна Кирилова

Още части на София останаха без парно и топла вода заради нови аварии, става ясно от интернет страницата на „Топлофикация София“.

Сред тях са част от "Лозенец" - ул."Плана планина" №6 с очакваното възстановяване е на 14 ноември в 15:00.

- Част от "Слатина" - в участъка между ул."Слатинска", ул. "Камчия",ул. "Слатинска река", ул. "Гео Милев". Очакваното възстановяване е на 14 ноември в 14:45.

- Част от "Дружба" 2 - "Цариградски комплекс" - бл.284 с очакваното възстановяване е на 14 ноември в 14:05.

- Част от "Овча Купел" 2 -  бл.6 счакваното възстановяване е на 13 ноември в 20:00.

- Част от "Младост" 1 А - бул. "Александър Малинов"№ 23 Търговски Център "Сити Пойнт". Очакваното възстановяване е на 14 ноември в 13:20.

- Част от "Дианабад" - ул. "Тинтява" № 15-17, 17А, 19, 23, 27, 84, ул. "132-ра"(Валери Петров) № 14, 16, 18. Очакваното възстановяване е на 14 ноември в 12:50.

- Част от "Левски" В - бл. 21, бл.22. Очакваното възстановяване е на 13 ноември в 17:00.

- Част от "Гео Милев" - ул. "Цветан Радославов", ул. "Алфред Нобел", ул. "Ал.Жендов" , ул. "Александър фон Хумболт", сграда на Главпроект. Очаквано възстановяване на 14 ноември в 10:25. Както и в района между ул. „Лидице“, бул. „Цариградско шосе“, ул. „Алфред Нобел“, ул. „Елисавета Багряна“ и ул.  „Галилео Галилей“. Очакваното възстановяване е на 14 ноември в 9:30.

- Част от Център - участъкът ул. "6- ти септември", бул. "Евлоги и Христо Георгиеви", ул. "Проф. Фритоф Нансен", бул. "Васил Левски". Очакваното възстановяване е на 13 ноември в 17:00.

- Част от "Лозенец" - ул. "Якубица" № 2А. Очакваното възстановяване е на 13 ноември в 21:50.

- Част от "Мусагеница" - бл. 89 вх.10, 11. Очакваното възстановяване е на 13 ноември в 17:00.

Наскоро изпълнителният директор на „Топлофикация София“ Петър Петров каза пред медиите, че авариите са много и са трудни. Петров обясни, че няколко метра след извършен ремонт изскачат нови пробиви, които трябва да се отстранят. Той заяви, че са подменени над 20 км трасе и до края на годината ще се продължи, за да се получат над 53 км за годината, което според него не се е случвало от десетилетия.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

,

Още новини по темата

"Топлофикация София" не казва кога ще възстанови парното
11 Ноем. 2026
Дори спешно отделение остана без парно в София
07 Ноем. 2026
До края на седмицата поетапно пускат парното в София
28 Окт. 2026
Токът и парното поскъпват от 1 юли
02 Юни 2026
Най-сетне спират парното в София
26 Апр. 2026
ЕVN спира парното в Пловдив
20 Апр. 2026
КЕВР задължи "Топлофикация София" да компенсира над 6000 абонати
17 Апр. 2026
Софиянци ще плащат парно за ноември по сметките от миналата година
15 Дек. 2025
Няколко столични квартала и болници останаха без парно
04 Дек. 2025
От вторник пускат парното в София без яснота за сметките
03 Ноем. 2025
Задава се хаос със сметките за парно
27 Окт. 2025
Съдът на ЕС отмени формулата за сметките за парно
24 Окт. 2025
Кабинетът дава 500 000 лв. за корекция на 90 метра река
22 Окт. 2025
Половината софиянци ще доплащат за парно
15 Авг. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

Доротея Дачкова: Новият ВСС - подмяна или промяна
Диян Божидаров: Вечната българска дилема "С Русия ли сме или със Запада" ескалира
Людмил Илиев: Андрей Гюров можеше сега да е президент
Светослав Терзиев: България сама си избра вредител
Петьо Цеков: Избирателите на Радев изчезнаха като електората на Слави