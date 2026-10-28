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До края на седмицата поетапно пускат парното в София

Утре първо ще бъдат захранени училища и детски градини

Днес, 11:44
Илияна Кирилова

До края на тази седмица ще започне поетапно пускане на парното в София. Това обяви председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) Пламен Младеновски в отговор на журналистически въпрос. 

Според съществуващата нормативна уредба има няколко условия, които трябва да са изпълнени, за да бъде пуснато централното топлоподаване. Средноденонощната температура да е под 12° в рамките на 3 последователни дни, както и да има наличие за дългосрочно захлаждане според прогноза на НИМХ.

Според метеорологичната прогноза за следващите 7 дни, предстои захлаждане, като средноденонощните температури ще са под климатичните норми.

От "Топлофикация София" съобщиха, че поетапното общо пускане на отоплението в столицата започва от 29 октомври 2026 г. (четвъртък), като първо ще бъдат захранени училища и детски градини, а след това жилищните и административни сгради. 

Абонатите, които имат желание за по-късно пускане на отоплението, трябва да подадат официално заявление в клиентски център на дружеството. То трябва да бъде придружено с протокол от решение на Общо събрание на етажната собственост, поясняват от дружеството.

От "Топлофикация София" отново напомнят, че е важно клиентите да приключат всички ремонти по вътрешните инсталации и да ги запълнят, ако са източени. Отоплението няма да бъде включено в сградите, в които вътрешната отоплителна инсталация не е запълнена.

Абонатите трябва да отворят на максимална степен регулиращите вентили на радиаторите си, за да не се налага допълнително обезвъздушаване на отоплителните тела. Важно е също да проверят дисплеите на електронните уреди за дялово разпределение, монтирани върху радиаторите. В случай, че дисплеят на устройството е без показания, да се обърнат към своя топлинен счетоводител.

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