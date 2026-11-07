Дори спешно отделение остана без парно в София

Проблемите с парното в София се задълбочават. Нови райони са без топлоподаване днес заради аварии. Засегнато е дори Спешното отделение на УМБАЛ "Св. Анна", съобщи БНТ.

Без парно и топла вода са абонати в кварталите "Красна поляна", "Гео Милев", "Слатина","Младост", "Гоце Делчев". Очаква се авариите да бъдат отстранени в понеделник.

Столичната топлофикация започна да създава големи проблеми на абонатите още в края на август. През последните седмици засегнатите домакинства се увеличиха драстично. Дружеството не може да се оправи с авариите. Днес вицепремиерът Иво Христов призова Столична община, която е собственик на "Топлофикация", да пусне топлата вода на засегнатите. "Да не си мислят хората, че правителството ги радикализира", каза Христов през смях.