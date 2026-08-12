Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Източна и част от централна София
остават без топла вода за 2 седмици

12 Авг. 2026
От 20 август до 13 септември големи квартали пак ще са без топла вода
Илияна Кирилова
От 20 август до 13 септември големи квартали пак ще са без топла вода

Предстои плановият ремонт на ТЕЦ "София Изток" в топлоизточника и топлопреносната мрежа, като част от годишната профилактика на основните и спомагателни съоръжения на топлорайоните в столицата. По време на ремонта ще бъде временно преустановено топлоподаването към част от потребителите, съобщават от "Топлофикация София".

В периода от 28.08.2026 г. до 13.09.2026 г. включително, без топлоподаване ще бъдат следните квартали: ж.к. "Христо Смирненски", ж.к. "Гео Милев", ж.к. "Изток", ж.к. "Изгрев", ж.к. "Дианабад", ж.к. "Младост" 1, 1А, 2, 3, 4, ж.к. "Мусагеница", ж.к. "Полигона", ж.к. "Студентски град", ж.к. "Витоша", ж.к. "Малинова долина", ж.к. "Дървеница", ж.к. "Дружба" 1 и 2, ж.к. "Хладилника"; част от кв. "Лозенец“: в карето между ул. "Филип Кутев", бул. "Симеоновско шосе", ул. "Стоян Михайловски", ул. "Арх. Йордан Миланов", ул. "Борова гора", ул. "Митрополит Кирил Видински", ул. "Елин Пелин", ул. "Миджур", ул. "Крум Попов", бул. "Арсеналски", ул. "Богатица", ул. "Кожух планина", Южен парк, ул. "Козяк" и ул. „Емилиян Станев“; Университетска болница "Лозенец"; посолство на САЩ; част от кв. "Яворов": в карето между бул. "Михай Еминеску", бул. "Цариградско шосе" ул. "Александър Жендов", и бул. „Шипченски проход“; Промишлен район – Гара Искър“; Комплекс "Враня" – БАН и НИМХ; ОП "Зоологическа градина - София".

По време на плановия ремонт ще се подмени амортизирана арматура, компрометирани топлопроводи, както и ще бъде извършена проверка на основните и спомагателни съоръжения в централата, с цел осигуряването на безавариен отоплителен сезон 2026/2027 г., поясняват от дружеството.

Поредно лято "Топлофикация София" се извинява за причиненото неудобство.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

спиране на топла вода, Топлофикация София

Още новини по темата

"Топлофикация" спира топлата вода на всички абонати на ТЕЦ "София"
02 Авг. 2026

Най-сетне спират парното в София
26 Апр. 2026

ЕVN спира парното в Пловдив
20 Апр. 2026

КЕВР задължи "Топлофикация София" да компенсира над 6000 абонати
17 Апр. 2026

"Топлофикация София" поиска шоково поскъпване - с 29%

02 Апр. 2026

КЕВР глоби с 54 хил. евро "Топлофикация София" за пазарни манипулации
20 Март 2026

Големи райони в София останаха без парно заради аварии

08 Яну. 2026

Няколко столични квартала и болници останаха без парно

04 Дек. 2025

Дела заради надути сметки за парно заливат столичния съд

05 Ноем. 2025

От вторник пускат парното в София без яснота за сметките
03 Ноем. 2025

"Топлофикация" спира седмица по-рано топлоподаването в "Дружба-2"
12 Окт. 2025

"Топлофикация София" е вече в минало бешело
11 Окт. 2025

Дългът на "Топлофикация София" нарасна до 2.1 млрд. лв.
03 Окт. 2025

В "Дружба 2" няма да имат вода за по 15 дни на абонат
29 Септ. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Съдебна реформа може да започне със снимки на консервите от село
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Принципът "Да не се мина" забърка Благомир Коцев в нов скандал
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Опозицията на Радев трябва да се радикализира или ще загине
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: България сама си избра вредител
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Как да загубим изборите в 5 прости стъпки