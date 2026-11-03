България прие от САЩ първите машини "Страйкър"

България прие първите бойни машини „Страйкър“. Това стана на официална церемония във военния завод „Терем“ във Велико Търново.

"Работим усилено в посока България да бъде хъб за обслужване на машините „Страйкър“", каза пред журналисти Димитър Стоянов. Той припомни, че в Република Северна Македония също имат машини от фамилията „Страйкър“, Украйна също разполагат с такива машини. „Ние имаме капацитета и възможностите да усвоим освен първо и второ ниво, и трето ниво на обслужване на машините „Страйкър“. Надявам се да го направим колкото се може по-бързо, но приоритет, разбира се, давам на сглобяването на нашите машини“, посочи министърът.

Министър Стоянов каза, цитиран от БТА, че са необходими още 1,4 млрд. евро за оборудването на Втора механизирана бригада със същия тип бойни машини, с които се комплектова 61-ва Стрямска механизирана бригада. Средствата ще бъдат необходими в рамките на пет до шест години, ще са необходими около 200 машини, а реализацията на проекта зависи от финансовите възможности на страната. Министърът уточни, че договорът за оборудването на 61-ва Стрямска механизирана бригада включва общо 198 машини, от които 183 са от семейството „Страйкър“, а останалите са логистични.

По думите му е имало забавяне от около една година, но към момента доставките и плащанията вървят по график, като се очаква част от машините да бъдат предоставени предсрочно. Към момента България не произвежда боеприпасите за машините „Страйкър“ и те се доставят от САЩ. Министърът изрази надежда за трансфер на технологии, който да позволи на страната ни да започне собствено производство и призова отбранителната индустрия, особено частния сектор, да се ориентира по-бързо към новите стандарти.

Министърът подчерта, че модернизацията изисква време и подготовка, включително за провеждането на реални бойни стрелби. България вече е започнала подготовка с по-стари машини „Страйкър“, като се очаква процесът да бъде ускорен.

Министърът коментира и преструктурирането на „Терем-Ивайло“, като посочи, че двете дружества, заедно с това в Търговище, ще се обединят в едно предприятие. По думите му това няма да се отрази негативно на дейността им, а напротив – очаква се тя да се разраства.

На журналистически въпрос за необходимостта от системи за борба с дронове, той отговори, че противодействието на безпилотните летателни апарати е приоритет. И подчерта, че нито една система не може да гарантира 100% ефективност срещу дронове. Той изрази предпочитание към системите за кинетично въздействие, като отбеляза, че в градски условия са необходими решения за електронна война и въздействие в електромагнитния спектър.

За церемонията във Велико Търново Вашингтон изпрати помощник държавния секретар на САЩ по въпросите на европейската сигурност и политическите въпроси Дейвид Бейкър. Ден по-рано той се срещна с премиера Румен Радев.

На церемонията беше и и временно изпълняващият длъжността командващ на Сухопътните войски на САЩ в Европа и Африка генерал-майор Кристофър Р. Нори.

„Днешният ден е резултат от години планиране и хиляди часове труд“, заяви заместник-помощник държавният секретар Бейкър и добави:„Инженери, логистици и технически специалисти от двете страни на Атлантическия океан превърнаха договорите в реални отбранителни способности. А военнослужещите преминаха през усилена подготовка, за да овладеят управлението и използването на тези машини.“

„Страйкър“ осигурява на българските Сухопътни войски бързина, защита и по-голям оперативен обсег. Машините позволяват на командирите бързо да придвижват военнослужещи на големи разстояния и осигуряват единна комуникационна платформа за военните формирования. Много съюзници в НАТО използват същите системи, което позволява на българските подразделения да действат безпрепятствено и координирано със съюзническите сили.

„Съюзник, който може да действа в пълна оперативна съвместимост със своите партньори, прави Алианса по-силен“, заяви още Бейкър.

През следващите месеци ще пристигнат още машини „Страйкър“, а българските Сухопътни войски ще провеждат съвместна подготовка с американските сили, за да усвоят използването на новата техника с нейното постъпване на въоръжение. Обръщайки се към военнослужещите от 61-ва механизирана бригада, заместник-помощник държавният секретар Бейкър заяви: „Тези машини вече са ваши. Обучавайте се усилено, поддържайте ги в отлично състояние и ги използвайте с гордостта на народ, който векове наред е защитавал свободата си.“

"СЕГА" ПРИПОМНЯ:

Всъщност въпросните 5 машини дойдоха в България още през февруари т.г Тогава те пристигнаха на пристанище Бургас днес, 14 февруари, в рамките на доставка от САЩ и Канада. В съответствие с предвиденото в договора индустриално сътрудничество, те бяха бъдат доставени в завод „ТЕРЕМ - Ивайло“ ЕООД във Велико Търново за финално асемблиране и последващо предаване на 61-ва механизирана бригада в град Карлово, съобщиха тогава от МО.

В рамките на същата доставка в България пристигнаха и логистични машини, както и имущество по договора за F-16. Бяха доставени и допълнителни осем бойни бронирани машини (ББМ) „Страйкър“, които са предоставени безвъзмездно по програма със САЩ и ще бъдат използвани за обучение в 61-ва механизирана бригада в Карлово.

Общо 198 машини се очакват да пристигнат в завода. Договорът за тях бе сключен със САЩ през 2023 г. и е на стойност 1,3 млрд.долара, които към онзи момент представляваха 2,5 млрд.лв. После договора поскъпна с още около 100 млн. долара.

Сделката предвижда 183 превозни средства от фамилията "Страйкър", включително превозни средства на пехотата r командни превозни средства. Към тях ще дойдат и превозни средства за медицинска евакуация, както и няколко обслужващи машини. Преди няколко месеца стана ясно, че ще има забавяне на цялостната доставка.

В завода във Велико Търново ще бъде разкрит център на фирма „Харис“ за сервизна поддръжка на радиостанции и комуникационни средства. Там ще бъде проверявана готовността на вътрешните комуникационни системи на всяка една машина.

Новите машини идват от „Дженерал Дайнамикс“ и в „Терем-Ивайло“ ще бъде завършено тяхното дооборудване, след което техниката ще бъде сдадена на сухопътните войски на САЩ. След това сухопътните войски на щатите ще доставят техниката на сухопътните войски към Министерството на отбраната на България, а изпитанията ще бъдат извършени в района на Велико Търново, след което ще започне обучението на екипажите.