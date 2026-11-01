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Борисов гласува с помощ от комисията

Няма да задължавам партията да гласува, заяви по-рано днес лидерът на ГЕРБ

01 Ноем. 2026Обновена
Двама членове на СИК отидоха в непосредствена близост до Борисов, за да му помагат.
Скрийншот/Фейсбук на Бойко Борисов
Двама членове на СИК отидоха в непосредствена близост до Борисов, за да му помагат.

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов гласува с доста помощ от членове на комисията в неговата избирателна секция в Банкя. Двама от тях се доближиха непосредствено до него, докато той боравеше с устройството. А според методическите указания на Централната избирателна комисия (ЦИК) "когато избирателят изпитва затруднение с гласуването и не предприема действия по гласуване пред машината, член на СИК му оказва съдействие от не по-малко от 2 метра разстояние, без да има видимост върху екрана и без да влияе върху вота на избирателя и при запазване тайната на вота."

Борисов седна на машината. Наложи му се да почака, защото изглежда устройството не искаше да тръгне. Член на комисията дойде до него, за да му помогне да вкара правилно картата. "Не че им имам доверие на тези играчки", отбеляза Борисов, а към помагащия му се обърна с "майсторе". Опитите да постави картата се повториха повече от веднъж и в един момент до него дойде още един член на комисията. Машината тръгна, но отново се появи затруднение. Борисов заклати глава укорително и каза на единия от членовете: "Ела, пипни ти. Пипнеш ли я, минава." Гледайки в екрана, тя му каза да опита отново и понечи да си тръгне. "Чакай, стой тука", нареди Борисов. Накрая получи контролната разписка за успешен вот.

Пред секцията Борисов говори пред журналисти и директно им каза кого от кандидатите подкрепя. Беше му ясно, че вероятно прави нарушение, защото каза, че може да получи глоба за това, че споделя личния си избор.

Иначе в ГЕРБ, също като миналата неделя, предпочетоха в изборния ден да се занимават с подготовката на новите си партийни кадри в инициативата "Новите умове" и да не обръщат особено внимание на президентските избори. Поредното мероприятие на партийната академия се проведе в Стара Загора, а герберите публикуваха видео на младежи, слушащи лекция на партийни шефове, с анонса, че "активността е на високо ниво". Очевидно нямаха предвид избирателната активност.

Борисов се включи на живо, в компанията на кмета на града Живко Тодоров, и увери журналистите, че ще гласува, но без да поема същия ангажимент за ГЕРБ. "Когато не е поискана подкрепа, не мога да задължа партията да гласува", обясни той. И добави: "Тези избори не са наши." Тогава беше първият път за днес, в който той публично сподели за кого ще гласува.

Борисов спомена очаквания проект на държавен бюджет ("Нямаме бюджет, защото най-вероятно не е за гледане"), обяви протестите в Западна Европа за проблем ("Европа дълго време водеше абсурдна социална политика. Мигрантите взимаха повече пари от пенсионерите и работещите хора. Тези протести ще направят още по-лошо място за живеене Европа"), а социолозите за "партийно зависими" ("Прогнозите им са наобратно на това, което се случва ... те не мерят социология; те мерят кой им се усмихва. Като видите, когато празнуват нещо, кои са гостите, ще разберете и какви са им прогнозите им").

С особена неприязън говори за напуснали ГЕРБ политици, които сега коментират положението на партията му – без да спомене имена. "Знайни и незнайни коментатори се явяват. Особено ако са били при нас, депутати, почват да ни дават оценка. Твоето CV почва, откакто си казал "Добър ден, Бойко". Ти нямаш друго! Във входа на блока не те познават!", каза Борисов.

В ДПС пък се държат така, сякаш въобще няма избори. Миналата неделя поддръжниците на Делян Пеевски открито призоваваха да не се гласува. А сега дори не споменават, че днес се провеждат избори.

Лидерът на ГЕРБ отиде до Стара Загора, където даде брифинг с кмета Живко Тодоров (вляво) и зам.-шефа на партията Даниел Митов.
Скрийншот/Фейсбук на Бойко Борисов Лидерът на ГЕРБ отиде до Стара Загора, където даде брифинг с кмета Живко Тодоров (вляво) и зам.-шефа на партията Даниел Митов.
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