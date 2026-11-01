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ЦИК предизвика смут с нови инструкции за машинния вот

Ако устройството сигнализира, че гласът на избирателя е отменен, той може да гласува повторно, казва комисията

01 Ноем. 2026Обновена
В писмото на ЦИК се говори за "голям брой счупени щипки за страничните паравани", които пазят тайната на вота и се препоръчва да се ползват "предоставените картонени паравани".
БГНЕС
В писмото на ЦИК се говори за "голям брой счупени щипки за страничните паравани", които пазят тайната на вота и се препоръчва да се ползват "предоставените картонени паравани".

Нови инструкции за изборите към районните избирателни комисии и кметовете е разпространила Централната избирателна комисия (ЦИК) на 29 октомври – броени дни преди изборите. Те засягат редица въпроси, включително при какви условия избирателят може да гласува повторно.

Същественото е, че ЦИК е направила тези уточнения с обикновено писмо, а не е променила методическите си указания към секционните избирателни комисии, в които се описват всички стъпки в изборния процес, от началото до края. Освен това, новите инструкции идват чак на балотажа, което повдига въпроса защо не е било мислено преди първия тур на изборите на 25 октомври, когато бяха подготвени методическите указания.

За писмото сигнализираха вчера от гражданското сдружение "Демокрация и законност", което участва в Обществения съвет към ЦИК. В него е записано, че когато избирателят получи на машината за гласуване съобщение "Вашият глас е отменен" или друго съобщение за грешка, значи устройството не е отчело гласа. Тогава секционните комисии трябва да му позволят да гласува повторно. Това важи, ако проблемът с машината евентуално бъде отстранен. Не става ясно какво се прави, ако не бъде отстранен. Подобна инструкция от ЦИК дадоха на първия тур, но само устно - от говорителя на ЦИК на брифинга му в изборния ден.

Казва се също да се обръща внимание на избирателите да не изваждат картата от машината и да не издърпват разписката, докато на екрана не излезе съобщение, че гласуването е успешно.

Засяга се и въпросът за страничните паравани на машините, с които се пази тайната на вота. В писмото се посочва, че има "голям брой счупени щипки за страничните паравани" в някои общини. Затова, както и на първия тур, се предписва "да бъдат използвани предоставените картонени паравани" за устройствата. Изрично се казва, че машините не трябва да се поставят в паравани тип кабинки, скриващи изцяло избирателя, защото секционните комисии нямат пряка видимост към гласуващия.

Към писмото има цяло приложение с инструкции, озаглавено "Важно при гласуване с машина", което ЦИК настоява да бъде поставено на видно място в секцията и до машината. В него са описани с текст различните стъпки от машинното гласуване. Споменава се и въпросът за сгъването на контролната разписка, която устройството отпечатва – на първия тур от ЦИК казаха, че трябва да се сгъва на два пъти, за да не се разгъват в кутията (нещо, което липсва в методическите указания – бел.а.). Сега пък това го няма в новите инструкции.

Съмнения

От сдружение "Демокрация и законност" посочват, че ЦИК задава нови правила с писмо, при положение, че те би трябвало да се въвеждат с решение на комисията като колегиален орган. И посочват възможните неясноти при повторния вот – кой установява дали гласът е отчетен; по какви критерии; какво точно означава "друго съобщение за грешка".

Изборните наблюдатели от неправителствения сектор изразяват съмнение доколко полезни могат да бъдат новите инструкции, при положение, че в секционните комисии дори не са ги получили предварително. "Новите "помощни" материали на ЦИК пристигнаха в секциите в 73-о СУ в София към 9 часа. Познайте дали хората в комисиите знаеха за тях или за допълнителната инструкция към тях по линия на възможността да се дава втори шанс на избирателите за гласуване в машина в конкретни случаи", написа във Фейсбук Ива Лазарова от Института за развитие на публичната среда. 

На първия си брифинг говорителят на ЦИК Стоянка Балова разказа за писмото-инструкция, което определи като "допълнителни мерки за гарантиране на нормалното протичане на машинното гласуване". Поводът за пращането му, както тя обясни, е бил "установени случаи на незавършен процес на машинно гласуване" на първи тур. Не стана ясно колко са били тези случаи.

 

Това е приложението с инструкциите на ЦИК, които трябва да стигнат до избирателите ...
Фейсбук/Гражданско сдружение Това е приложението с инструкциите на ЦИК, които трябва да стигнат до избирателите ...
... а това е самото писмо, пратено до районните комисии и кметовете.
Фейсбук/Гражданско сдружение ... а това е самото писмо, пратено до районните комисии и кметовете.
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