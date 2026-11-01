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Балотажът започна с по-ниска избирателна активност от първия тур

01 Ноем. 2026Обновена
БГНЕС

Вторият тур на изборите протича при по-ниска избирателна активност в сравнение с миналата неделя.

Към 10:00 ч. избирателната активност е 4,1%, според "Тренд". 3,0% показват данни на агенция "Алфа Рисърч". Миналата неделя по същото време "Тренд" отбеляза 4,4%. А "Алфа рисърч" пък - 3,1 на сто.

Според "Мяра" към 9 ч. избирателната активност е 2,1%. По същото време миналата неделя "Алфа рисърч" регистрира над 2% избирателна активност. "Мяра" пък даде 2,4%. 

0,4% е избирателната активност към 8:30 ч. на балотажа, сочат данните на "Маркет Линкс". Според "Тренд" избирателната активност към 8:00 ч. е 0,8%. Активността е малко по-ниска в сравнение с първия тур на 25 октомври по същото време. Тогава  "Маркет линкс" измери 0,5%. Екзитполът на социологическата агенция "Тренд" показа други данни - 1.1% активност към 8.00 часа. 

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