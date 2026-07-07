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Сделката със САЩ за "Страйкър" изненадващо поскъпна с милиони

Причините са нарастващата инфлация, по-високите такси, поскъпването на суровини и материали

Днес, 08:00
Бронирана машина "Страйкър"
Бронирана машина "Страйкър"

Изненадващо сделката със САЩ за десетките бронирани машини "Страйкър" поскъпна с няколко десетки милиона долара. Това стана ясно от решение на правителството, с което беше одобрено изменение на проекта за инвестиционен разход „Придобиване на основна бойна техника за изграждане на батальонни бойни групи от състава на механизирана бригада“, приет през ноември 2023 г. от Народното събрание.

В официално съобщение на МС пише, че промените включват увеличение на финансовите параметри за придобиването на 183 бойни бронирани машини от фамилията „Страйкър“, 15 машини за логистична поддръжка, както и на боеприпаси за тях. С приетите промени общата стойност на проекта става $ 1 393 140 192.

Кабинетът твърди, че причините за увеличението са нарастващата инфлация, повишаването на административните и транспортните такси, поскъпването на определени суровини и материали, на електронни компоненти и оптика, необходими за производството на елементи и части за бойните машини и агрегатите към тях. Значително влияние оказва и промяната в изискванията за обучение на личния състав за внедряване на новото оборудване.

Правителството упълномощи министъра на отбраната да проведе преговори и да подпише изменение и допълнение на международния договор „Придобиване на бойни машини Страйкър“ и изменение и допълнение на международния договор „Придобиване на управляеми противотанкови ракети „Javelin“, при условия на последваща ратификация на Народното събрание.

Малко по-късно парламентарната военна комисия одобри поскъпването на проекта, като общата му цена стана 1.414 млрд. долара. В нея бяха калкулирани и 20 млн. долара, които са планирани за извънредни разходи. Oсвен това България ще се откаже от придобиването 17 дрона за бойните машини, тъй като те излизали прекалено скъпи. Така общото поскъпване на сделката е около 40 млн. долара.

Общо 198 машини се очаква да пристигнат в България. Договорът за тях бе сключен със САЩ през 2023 г. и бе на стойност 1,376 млрд.долара, които към онзи момент представляваха 2,5 млрд.лв. Сделката предвижда 183 превозни средства от фамилията "Страйкър", включително превозни средства на пехотата, командни превозни средства и превозни средства за медицинска евакуация, както и няколко обслужващи машини. Засега са пристигнали само няколко машини, а наскоро стана ясно, че ще има забавяне на доставката.

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