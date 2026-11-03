Правната комисия заседава над 13 часа за ВСС

Парламентарната правна комисия заседава над 13 часа днес, за да изслуша следващите деветима кандидати за членове на Висшия съдебен съвет. За 11-членната парламентарна квота в кадровия орган на съдебната власт има 21 номинации - 13 за Съдийската колегия и 8 за Прокурорската.

Вчера депутатите изслушаха първите четирима кандидати за съдийската. Днес бяха чути и останалите. На всеки кандидат се отделя поне по час и половина, за което време номинираните представят концепциите си и отговарят на въпросите. Заседанието започна в 9 ч. сутринта.

Както и вчера, и днес единствено от ДПС нямат въпроси. Сред въпросите на другите има за подслушвания на магистрати, за познанства с бившия главен прокурор Сотир Цацаров, бившия и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов и бившия председател на Върховния административен съд Георги Чолаков, за свършеното от настоящия състав на ВСС, чийто мандат изтече през октомври 2022 г., но още е на власт.

Днес пред депутатите застанаха номинираните от Прогресивна България - съдията в Апелативния съд в Пловдив Иван Ранчев; председателят на Окръжния съд в Перник Калин Баталски; съдията от Софийския градски съд Михаил Малчев; адвокат Петьо Славов; бившият съдия Светозар Георгиев; адвокат Силвия Цанова; съдията от Софийския апелативен съд Цветко Лазаров; както и номинираните от ДБ и ПП адвокат Таня Радуловска-Мадамжиева и адвоката и бивш депутат от "Възраждане" Цвета Рангелова, издигната от "Възраждане".

Те говориха за съдийската независимост, за проблемите при конкурсните процедури, за недопустимото използване на специални разузнавателни средства срещу магистрати, без това да доведе до произвеждане на доказателства. Отрекоха близки познанства със Сотир Цацаров, Борислав Сарафов и Георги Чолаков, както и за контакти с кръговете на Петьо Петров - Еврото, Мартин Божанов - Нотариуса и позабравения Красимир Георгиев - Красьо Черния.

КАКВО Е ИЗВЕСТНО ЗА КАНДИДАТИТЕ

Михаил Малчев в момента е командирован в Софийския апелативен съд през март 2023 г., броени месеци след встъпването си в длъжност през ноември 2022 г., където е в Търговската колегия и заседава в състав с председателката на съда Даниела Дончева. ПБ уж се обявяват против тази практика на безкрайното командироване, което може да бъде използвано като начин за държане в зависимост. Братът на съдия Малчев - Марин Малчев, е прокурор. Неотдавна той беше избран за районен прокурор на София. Въпросите на Велислав Величков от ПП за командированията на Малчев напрегнаха ПБ. Включително шефката на правната комисия Янка Тянкова обяви, че не била убедена, че депутатите, които присъствали на заседанието, имали морални качества.

Таня Радуловска е бивш председател на Съюза на съдиите в България. Тя винаги открито е заявява своите позиции, свързани с независимостта и посегателствата върху съдебната власт. Беше зам.-министър на правосъдието в кабинета на Андрей Гюров.

За Силвия Цанова неотдавна Mediapool разкри, че нейна фирма е свързана със сегашния състав на ВСС, като е участвала в във финансирания от ЕС проект за оптимизация на съдебната карта на съдилищата и прокуратурите в страната. Компанията изгражда солидно портфолио от консултантски договори с много от големите публични институции в страната, което генерира милиони левове приходи, съобщи изданието.

"Лазаров отстоя на атаките на групировките на Нотариуса и съпътстващи такива с цената на личен и професионален дискомфорт години наред", пише в мотивите за номинацията му Румен Миланов от ПБ. Миланов визира участието на Лазаров заедно със съдия Владислава Цариградска в заседанието на Висшия съдебен съвет на 25 февруари 2020 г. (същият състав, който действа и към момента) Двамата съдии разказват за оказан върху тях натиск от групата на Мартин Божанов. Но от това нищо не последва. А когато в прокуратурата е подаден сигнал за натиск върху съдия Лазаров, прокуратурата започва разследване за подкуп срещу магистрата, вместо да провери заплахите срещу него.

Изслушването на Светлозар Георгиев се въртя около делото срещу него за натиск на прокурорка. Той разказа как срещу него в продължение на една година е използван целият арсенал от специални разузнавателни средства. В крайна сметка Георгиев беше окончателно оправдан и дори осъди прокуратурата по Закона за отговорността на държавата да му плати 40 000 лв. обезщетение.

На въпрос какво трябва да се промени в прокуратурата, той отговори: "Всичко". "Няма нужда България да има главен прокурор. Във ВКП трябва да остане само един международен отдел. Всички актове на прокурора трябва да бъдат обжалвани пред съда. Правомощията на прокуратурата трябва да се преосмислят, защото прекалените правомощия водят до самозабравяне", посочи той.

Маратонът по изслушването просължава утре в 14:30 ч. с първата част от кандидатите за Прокурорската колегия - Андрей Янкулов, Веселин Вучков, Емил Дечев и Екатерина Гетова. Дечев ще бъде изслушан за втори път, защото той е номиниран и за съдийската, и за прокурорската колегия на съвета.

Инициатива "Правосъдие за всеки" и днес излъчва изслушването във Фейсбук страницата си:

https://www.facebook.com/PravosadieZaVseki/videos/1619837949004006