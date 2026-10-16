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1570 прокурори ще изслушат 25 претенденти за ВСС

Обвинителите ще изберат своите представители в кадровия орган следващата събота

Днес, 09:32
27 май 2017 г. Тогавашният главен прокурор Сотир Цацаров открива Общото събрание за избор на членове на Висшия съдебен съвет. Тогава в него участваха 572 прокурори. Това бяха първите избори, с които се избират членове на ВСС със 100% мажоритарен избор. Дотогава гласуваха делегати. На това събрание прокурорите избраха своите представители, които и до днес са част от съвета.
ВСС
27 май 2017 г. Тогавашният главен прокурор Сотир Цацаров открива Общото събрание за избор на членове на Висшия съдебен съвет. Тогава в него участваха 572 прокурори. Това бяха първите избори, с които се избират членове на ВСС със 100% мажоритарен избор. Дотогава гласуваха делегати. На това събрание прокурорите избраха своите представители, които и до днес са част от съвета.

Две поредни съботи - тази и следващата, прокурорите от страната ще се съберат на Общо събрание, за да изберат четиримата си представители във Висшия съдебен съвет. Събранието ще се излъчва в реално време на сайта на Висшия съдебен съвет. Изборите ще са тест за самата гилдия дали има намерение да се прочисти от "нотариуси" и "джуджета", или смята, че трябва да запази статуквото. От голямо значение е и избирателната активност, която магистратите ще успеят да постигнат.

Според процедурата регистрацията на участниците ще започне в 08:00 ч.

Обявеният начален час на събранието е 10:00 ч. Ако присъстващите са по-малко от половината прокурори, имащи право на глас, събранието ще бъде отложено за един час по-късно и ще се проведе независимо от броя на участниците. Дневният ред предвижда избор на председател на събранието, членове на избирателната комисия и на избирателните секции.

Общото събрание ще определи колко време ще има всеки претендент по време на изслушването. То ще се случи по азбучен ред, като номинираните ще представят концепциите си и ще отговарят на въпроси.

Самото гласуване ще е на 24 октомври с хартиени бюлетини. Във всяка избирателна секция ще има видеонаблюдение в реално време и видеозаснемане на отварянето на избирателната кутия и преброяването на бюлетините. Избирателните секции са 29 - по една във всеки областен център и три в София - в Съдебната палата, в сградата на Софийския районен съд на бул. "Скобелев" и в бившата сграда на спецсъда на ул. "Черковна", където ще гласуват прокурорите от апелативната прокуратура в София, Окръжната прокуратура в София и районните прокуратури в Самоков, Елин Пелин, Ботевград и Костинброд.

Резултатът от вота трябва да бъде обявен до 23:00 ч. в деня на гласуването.

Сред кандидатите има много хора на ръководни позиции, както и познати имена от последните години.

Може да си ги припомните тук:

Говорителката на Гешев е кандидат за член на ВСС
Бивша заместничка на Сарафов се устреми към ВСС
Началници от времето на Гешев и Сарафов са номинирани за ВСС
Бунтар срещу Сарафов е номиниран за член на ВСС

Общото събрание на съдиите съдиите също е насрочено за 2 дни - съдиите - на 31 октомври и 7 ноември. Следователите ще се съберат последни - на 14 и 21 ноември. Народното събрание е насрочило избора на своята квота на 19 ноември. Преди това в три дни - от 2 до 4 ноември, комисията ще изслушва двадесетте кандидати, номинирани от депутатите.  

Висшият съдебен съвет има 25 членове. 11 се избират от Народното събрание с мнозинство две трети от народните представители и единадесет - от органите на съдебната власт. Шестима от квотата на парламента отиват в съдийската колегия, а петима - в прокурорската. Съдиите също избират шестима за съдийската колегия. Прокурорите - четирима, а следователите - един, за прокурорската колегия. Председателите на двете върховни съдилища и главният прокурор са членове на съвета по право.

ВСС има 5-годишен мандат. Този на действащия в момента съвет изтече още през октомври 2022 г., но досега парламентът не се задейства за избора, който няма как да стане без договорки и партийни пазарлъци, дори и в настоящата ситуация с мнозинството на "Прогресивна България".

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