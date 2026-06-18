Кандидатите за ВСС няма да обявяват офшорни сметки и масонски ложи

Парламентарната правна комисия, която разглежда промени в Закона за съдебната власт на второ четене, отхвърли предложението на "Демократична България" кандидатите за членове на Висшия съдебен съвет да декларират офшорни сметки и членство в масонски ложи.

Опозицията искаше кандидатите да декларират собственост на недвижими имоти извън страната, участия в собствеността на търговски дружества в чужбина, надвишаващи 5% от капитала, членства в затворени, тайни и/или неформални организации и общества, със силна вътрешна лоялност между членовете, строга йерархична структура, използващи тайни ритуали и символи (ложи, ордени, братства и др.).

Надежда Йорданова обясни на колегите си, че идеята е доходите да са прозрачни и освен това да е ясни потенциалните обвързаности. Тя допълни, че в момента се чака решение на голямата камара на Европейския съд по правата на човека по сходен въпрос по италиански дело. Там временната комисия на парламента не само е проверяла тези зависимости, но по нейно решение са правени претърсвания в различни офиси, за да се намери списъка на членуващите в тайното общество.

"Тези тайни зависимости пряко влияят върху професионалната независимост", аргументира се още тя.

По принцип в Закона за съдебната власт има текст, че всеки съдия, прокурор и следовател, членовете на Висшия съдебен съвет, главният инспектор и инспекторите от Инспектората към Висшия съдебен съвет в едномесечен срок от встъпване в длъжност подават пред ВСС декларация за всички свои дейности и членства в организации, включително тайни и/или неформални организации и общества, юридически лица с нестопанска цел и в граждански дружества или обединения. Те са длъжни да декларират и промени в тези обстоятелства. Регистърът обаче не е публичен. Темата за членството в тайни общества периодично

Така или иначе липсата на изискване за кандидатите за ВСС, поставя в неравностойно положение тези, които ще дойдат от магистратските среди, и тези, които ще бъдат издигнати от средите на адвокатурата или академичната общност.

Все пак кандидатите ще подават имуществена декларация, която специалната комисия ще може да провери.

ФИНАЛНО

Днес правната комисия приключи на второ четене с промените в Закона за съдебната власт и ги прати към гласуване в пленарната зала.

Гласуването за новия състав на Висшия съдебен съвет (ВСС) от професионалната квота ще е с хартиени бюлетини, секциите ще бъдат по окръжни съдилища, а настоящият съвет с отдавна изтекъл мандат и компрометирано доверие ще пише правила за провеждането на изборите, включително за транспортирането и съхранението на бюлетините, разказва "Лекс". "Прогресивна България" не се съобрази с опасенията на ДБ и ПП, че гласуването по окръжни райони излага на риск тайната на вота на магистратите.

Според специализираното издание хаосът е съпровождал цялостното обсъждане на промените в ЗСВ като изненадващо се появяваха предложения, които не бяха сред тези, внесени между двете четения. Дори някои народни представители не бяха разбрали какво е гласувано и заявиха, че ще научат, когато бъде готов докладът на комисията за обсъждането в пленарната зала.

В закона изрично беше записано, че всички кадрови решения се отлагат за следващия състав на ВСС, с изключение на тези, свързани с младшите магистрати.

За следващия състав на ВСС се отлага и изборът на директор и зам.-директор на Националния институт на правосъдието. Въведена беше забрана този съвет да увеличава броя на магистратите и служителите.

До встъпването на новия състав на инспектората всички дисциплинарни срокове спират да текат, записаха още депутатите.