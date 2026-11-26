Върховният касационен съд (ВКС) потвърди конфискацията на 288 031 евро, открити в банков сейф на бившия главен секретар на Държавната агенция за българите в чужбина (ДАБЧ). Това съобщи Комисията за отнемане на незаконно имущество.

Въпросният бивш главен секретар на ДАБЧ е Красимир Томов. Той е санкциониран от САЩ за корупция, но не по закона "Магнитски", а по друг ред заедно с бившия шеф на ДАБЧ Петър Харалампиев и Александър Манолев.

Искът на комисията срещу него беше за над 760 000 лева. Сега се конфискува само парите, които бяха открити в различни валути в сейфа му и които той не беше декларирал. Съдът не допуска касационно обжалване по част от жалбата на Томов, с което решението за отнемане на сумата влиза окончателно в сила. Допуснато е обаче обжалване на решението на долните инстанции, с което е отхвърлено искането на КОНПИ за конфискация на сумата 203 098,77 лева. Тази част от иска върховният съд ще разгледа по същество, видя "Сега" в деловодните регистри.

Томов и бившият шеф на агенцията Петър Харалампиев са подсъдими за корупция, подкупи и незаконно издаване на документи за български произход.

Двамата бяха санкционирани от САЩ на 2 юни 2021 г. - в същия ден, в който Министерството на финансите на САЩ обяви финансовите санкции по закона "Магнитски" срещу Васил Божков, Делян Пеевски и Илко Желязков. Санкцията на Томов включва публично обявяване и забрана за влизане в САЩ. Като причина за санкцията беше посочено участие в значителна корупция. В качеството си на главен секретар на Държавната агенция за българите в чужбина (ДАБЧ), заедно с тогавашния председател Петър Харалампиев, Томов е участвал в корупционни действия, които са подкопали върховенството на закона и доверието на българската общественост в демократичните държавни институции, обявиха американските власти.

Харалампиев и Томов бяха предадени на съд през 2020 г., а делото започна година по-късно и още не е приключило дори на първа инстанция.

Според обвинението Харалампиев е ръководил престъпната група, а Томов лично давал съвети на чужденците – основно от граждани на страни от Западните Балкани, как да манипулират документите към заявленията за издаване на удостоверение. Прокуратурата твърди, че има доказателства и за злоупотреби със служебни автомобили, горива, пари за бонуси и заплати, но тези доказателства са отделени в друго досъдебно производство.