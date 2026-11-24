Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет се опитва да прокара назначение на зам. главен прокурор, точно преди новият ВСС да е встъпил в длъжност. Това научи "Сега" от свои източници в прокуратурата и съвета. И.ф. главен прокурор Магдалена Лазарова е внесла предложение върховната прокурорка Маринела Тотева да стане зам. главен прокурор. Тя мотивира искането си с многото работа и непопълнен щат за зам. главни прокурори. Вчера комисията по атестирането на колегията е разгледала и одобрила искането на Лазарова. Предстои да видим дали точката ще бъде внесена като извънредна на днешното заседание. Това е любим прийом на ВСС и в частност на прокурорската колегия. Точно така подмолно беше взето и непотисткото решение Павел Стоев, който е син на члена на ВСС Йордан Стоев, да бъде прехвърлен без защитими аргументи в слабонатовареното военно следствие.

Не става ясно дали Лазарова има други мотиви да предпочете Тотева освен свободното място. Тя е завършила Педагогическия институт в Плевен и няколко години е била педагок в детска градина. После обаче завършва и право в ЮЗУ и веднага влиза в магистратурата. През 2011 г. от Софийската окръжна прокуратура скача директно във върховната.

На изборите за Висш съдебен съвет, които отминаха току-що, Тотева беше издигната от 20 прокурори за член на съвета. На първия тур за нея гласуваха 62-ма магистрати, а на втория - едва 22-ма от гласували 1308 прокурори. Това я остави на предпоследно място сред всички 25 кандидати (прагът за влизане в съвета беше 442 гласа). Тотева веднъж вече е била кандидат за член на Висшия съдебен съвет - през 2017 г., когато беше избран сега действащият състав с отдавна изтекъл мандат. Тогава обаче прокурорката е издигната от парламентарната квота. Под номинацията ѝ тогава се подписаха от БСП, начело с лидерката по онова време Корнелия Нинова.

Интересен детайл е, че братът на Тотева в момента е депутат от управляващата "Прогресивна България" - Тихомир Тотев, алармираха "Сега" магистрати.

Синът ѝ и снаха ѝ също са в прокуратурата. Всъщност, синът на Тотева - Панайот Газдов, който е прокурор в Софийската районна прокуратура, присъства в обявения дневен ред за утрешното заседание на прокурорската колегия: предложен е за повишение в ранг на апелативен прокурор. По данни на Инициатива "Правосъдие за всеки" при първоначалното си назначаване в прокуратурата през 2018 г. Панайот Газдов не получава предпочетените от него места, сред които на първо място е Софийската районна прокуратура, и е назначен в Районна прокуратура - Добрич. Само година и половина по-късно, по негова молба, е командирован именно в СРП, където остава близо четири години, преди през 2024 г. да бъде преместен там за постоянно. Следват командирования на по-високо ниво - в Окръжна прокуратура - София през 2025 г. и в Софийската градска прокуратура през 2026 г. Към момента Газдов не присъства в регистъра на командированите прокурори.

На въпрос дали е възможно в последните дни на този съвет да бъде назначен нов зам. главен прокурор, избраният за член на следващия съвет Андрей Янкулов коментира в студиото на "Сега" в събота, че се надява това да не се случи. "Но, от друга страна, ние сме виждали и назад във времето, че настоящият състав на Висшия съдебен съвет не ограничава много от закона и морала. За съжаление, може да се очаква всичко в тези последни дни", каза той.

И ОЩЕ

Задвижена е и процедурата по командироването във върховната прокуратура на зам.-градската прокурорка Десислава Петрова, научи още "Сега". Идеята била тя да стане говорител на Магдалена Лазарова. Петрова също беше кандидат за член на Висшия съдебен съвет от прокурорската квота. Но макар и да постигна малко по-добър резултат от Тотева (91 гласа на втори тур), тя също остана доста под чертата. Покрай кандидатурата на Петрова за ВСС лъсна, че най-редовно тя е била поощрявана с парични награди от Борислав Сарафов, докато той беше начело на прокуратурата.

ПРИЗИВ

Прокурорската колегия да отложи назначенията на заместници на административни ръководители и преназначаването на магистрати, а Комисията по атестирането и конкурсите (КАК) да отложи разглеждането на предложенията за командироване, включително във Върховната касационна прокуратура и Националната следствена служба. За това настоява Управителният съвет на Независимото сдружение на българските прокурори в общо становище до колегията и комисията.

Прокурорската организация припомня, че с избора на представителя на следователите на 21 ноември бяха попълнени всички места за изборни членове на новия ВСС. Според НСБП приемането на решения с траен кадрови ефект преди встъпването на новия съвет нарушава закона. Затова те настояват да се отложи назначаването на зам.-шефове, включително на заместници на главния прокурор и на директора на националното следствие. "Прибързаните назначения, преназначавания и командирования биха го поставили (ВСС) пред свършени факти още в първия ден на мандата му", се посочва в становището.