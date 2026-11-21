За да понесе някой наказателна отговорност за мрежите за влияние и търгуване с правосъдие като "Нотариуса" и "Осемте джуджета", първо трябва да има промяна в ръководството на прокуратурата. Това коментира в предаването "(О)позиция" на "Сега" Андрей Янкулов, който вчера беше избран от Народното събрание за член на Висшия съдебен съвет. Санкционираният за корупция от САЩ и Великобритания лидер на ДПС Делян Пеевски го нарече "най-некадърния правосъден министър, който е имала България". Янкулов отвърна, че "дадена от г-н Пеевски, тази оценка значи много".

"Без промяна в лидерството на прокуратурата едва ли можем да очакваме някакво развитие по тези теми ("Нотариуса" и "Осемте джуджета"), защото настоящото лидерство на прокуратурата е доказало практически, че няма особено желание да се занимава с тези казуси, най-меко казано", посочи Янкулов.

Попитан дали и сега действат мрежите на "нотариуси" и "джуджета", или има нови, той обясни, че по пътя на логиката, когато предишните мрежи не са били по адекватен начин разследвани и разградени, тази ниша не би трябвало да остане незаета. Дори и да не функционират в този автентичен вид. Но дали със същите хора, дали с някакви приблизително същите хора... Би трябвало да очакваме, че подобни лостове за влияние, подобни механизми, ще продължат да съществуват.

"Прокуратурата се оказа овъртолена в криминални мрежи като "Осемте джуджета" и "Нотариуса". Доказателство за това е какво казваха последните двама главни прокурори - Гешев и Сарафов. Те взаимно се упрекваха кой е по-свързан и с коя от двете мрежи. По-ярко доказателство за това какви са били най-същностните проблеми при управлението на прокуратурата не ни трябва", каза Янкулов.

На въпрос дали е възможно в последните дни на този съвет да бъде назначен нов зам. главен прокурор, както се говори в средите на държавното обвинение, Янкулов отговори, че се надява това да не се случи. "Но, от друга страна, ние сме виждали и назад във времето, че настоящият състав на Висшия съдебен съвет не ограничава много от закона и морала. За съжаление, може да се очаква всичко в тези последни дни", коментира той.

"Виждам едно пробуждане в самата институция, което е на база на осъзнаване на много тежките и проблеми. И това трябва да ни дава някакъв оптимизъм. Как ще се реализират оттук насетне тези процеси, дали това ще има някакъв реален резултат, зависи от кадровата политика на ВСС", посочи юристът.

Според него към новия ВСС трябва да има "здравословна доза оптимизъм". "Нека не се възлагат прекомерни очаквания, за да няма после тежки разочарования. Но апелирам да има сериозен граждански контрол върху това как ВСС работи и как се изпълняват заявките, дадени при изслушванията и написани в концепциите", заключи той.

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- Какъв да е профилът на следващия главен прокурор?