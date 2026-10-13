Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Българските политици губят ума и дума пред Митрофанова

Днес, 15:22

Президентът и кандидат на изборите Илияна Йотова е в позиция да избира – или да угоди на проруски настроените избиратели, или да защити страната. В единия случай може да загуби гласове, но пък да защити достойнството и суверенитета на България. Такава оценка направи пиар експертът Арман Бабикян в предаването "(О)позиция" след поредната атака на дронове в близост до българска територия.

Не знаем докъде ще стигнат атаките, посочи той, но можем да сме доста сигурни как ще реагират българските политици. "Едните ще си прехапват езика и няма да казват името Русия, въпреки че ние сме обявени за враг на тази страна, а другите ще казват – ето, казвахме ли ви", смята Бабикян. Това според него е признак на "малокръвие – едно предпазливо и страхливо пребиваване в политиката".

"Никой не предлага модел за реакция и поведение на страната в тази тежка геополитическа ситуация", разкритикува той политиците. Бабикян смята, че те говорят за национално достойнство само в тържествени моменти. "Това банкетно родолюбие е добре за пред телевизиите, но когато ножът опре в кокала няма никой. Виждаме толкова оглушителна и унизителна тишина, че човек си задава въпроса кой управлява България? Никой ли в България не може да говори? Или, когато видят Елеонора Митрофанова, губят ума и дума?", попита реторично пиар експертът.

Какво още може да чуете в интервюто:

- дава ли шанс настоящата ситуация на кандидатурата на Андрей Гюров 

- защо заглъхнаха кампаниите на Костадин Костадинов и Иван Христанов 

- какво може да събуди избирателите и да ги заинтересува от изборите 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

,

Още новини по темата

Мишкуването на управляващите е жалка картинка
07 Окт. 2026
В "алчните" банки има над 58 млрд. евро спестявания
29 Септ. 2026
Фрийк шоуто за "Петрохан" трябваше да спаси нарко излагацията на Йотова
25 Септ. 2026
Йотова твърдеше, че няма да помилва наркотрафиканти
17 Септ. 2026
Радев иска да цепи ЕС отвътре
10 Септ. 2026
Резултатите от PISA са заплаха за националната сигурност
09 Септ. 2026
Джуджетата натискат за свои аватари в следващия ВСС
27 Авг. 2026
Руските неонацистки мрежи се разпространяват свободно у нас
11 Авг. 2026
Няма обратен път за Инфантино във ФИФА
07 Авг. 2026
Радев си мисли, че е като Тръмп. Не е!
05 Авг. 2026
Двама кандидат-президенти се борят за любовта на Радев
29 Юли 2026
Разгащването във фонд "Култура" се дължи на лошите правила
24 Юли 2026
Защо правителството изпълнява незаконни пътни договори?!
22 Юли 2026
България повтаря с "Уестингхаус" грешките с АЕЦ "Белене"
13 Юли 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ВИДЕО

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: За крадец не ставаш, сине, стани Ескобар
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Брависимо за Йотова - всички я обичат, без да задават въпроси
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Парите за магистрали няма да стигнат да платим за изборите
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: България сама си избра вредител
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Как да загубим изборите в 5 прости стъпки