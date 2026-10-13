Българските политици губят ума и дума пред Митрофанова

Президентът и кандидат на изборите Илияна Йотова е в позиция да избира – или да угоди на проруски настроените избиратели, или да защити страната. В единия случай може да загуби гласове, но пък да защити достойнството и суверенитета на България. Такава оценка направи пиар експертът Арман Бабикян в предаването "(О)позиция" след поредната атака на дронове в близост до българска територия.

Не знаем докъде ще стигнат атаките, посочи той, но можем да сме доста сигурни как ще реагират българските политици. "Едните ще си прехапват езика и няма да казват името Русия, въпреки че ние сме обявени за враг на тази страна, а другите ще казват – ето, казвахме ли ви", смята Бабикян. Това според него е признак на "малокръвие – едно предпазливо и страхливо пребиваване в политиката".

"Никой не предлага модел за реакция и поведение на страната в тази тежка геополитическа ситуация", разкритикува той политиците. Бабикян смята, че те говорят за национално достойнство само в тържествени моменти. "Това банкетно родолюбие е добре за пред телевизиите, но когато ножът опре в кокала няма никой. Виждаме толкова оглушителна и унизителна тишина, че човек си задава въпроса кой управлява България? Никой ли в България не може да говори? Или, когато видят Елеонора Митрофанова, губят ума и дума?", попита реторично пиар експертът.

Какво още може да чуете в интервюто:

- дава ли шанс настоящата ситуация на кандидатурата на Андрей Гюров

- защо заглъхнаха кампаниите на Костадин Костадинов и Иван Христанов

- какво може да събуди избирателите и да ги заинтересува от изборите