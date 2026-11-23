Не би било изненадващо, ако правителството на Румен Радев реши да повтори проруския експеримент на Виктор Орбан в Унгария, но ако го направи, ще си отиде много по-бързо от него. Такова мнение изрази историкът Александър Стоянов в предаването "(О)позиция".

"Радев няма да живее толкова дълго като Орбан начело на една нова версия на проруски експеримент", смята той. А според него лесно може да се стигне до такъв сценарий, ако икономическата политика на кабинета се провали, а тогава управляващата "Прогресивна България" може да се изправи пред протести, подобни на тези от 1997 г., които свалиха тогавашната власт. "Януари може пак да стане януари и септември да бъде май", предупреди историкът.

Според Стоянов все още е рано да се каже дали управлението на Радев може да залитне към авторитаризъм. "Голямата разлика между концентрацията на власт в едно управление и авторитарния режим е, че вторият не допуска критика и опозиция към себе си. Ако г-н Радев е така добър да допуска критика и да приема обратна връзка от опозицията и обществото, няма репресии над медиите, не се отнемат права, тогава няма как да говорим за едноличен режим", посочи той.

Обезпокоителни обаче са нежеланието на управляващите да се съобразяват с интересите на българската държава и общество, с националната сигурност и икономическото бъдеще на страната. "Това е партия, която е пряк продукт на БКП. Виждаме едно комунистическо самозабравяне на тези хора, които наистина вярват, че са нещо повече от останалите", изтъкна историкът.

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