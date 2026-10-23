В ученическите екскурзии децата са само касичка

Министерство на образованието, на вътрешните работи и на финансите трябва да се самосезират и да проверят защо ученическите екскурзии са толкова скъпи. Това коментира Яна Алексиева от "Асоциация Родители" в предаването "(О)позиция" на "Сега" по нашумялата тема.

От 45 до 60 евро стигат цените на ученическите еднодневни екскурзии, понякога и на разстояние от 20-30 км. В цената рядко влизат храна и входни такси. Има и случаи на абсурдно висока цена за извеждането на децата дори в рамките на града с частен превоз.

"Таксите непрекъснато се увеличават и малко по малко детският туризъм, образованието извън рамките на сградата на училището, културата, достъпът до различни забележителности стават все по-недостъпни. Дори се превръщат в ситуация за конфликт в един клас - кое дете ще отиде, кое няма да отиде", посочи Алексиева.

Според нея разговорът има много аспекти. Един от тях е детето наистина да научи нещо различно, друго е да бъде с класа си и да не се чувства изолирано от това, че е останало вкъщи, защото семейството му е преценило, че таксата е прекалено висока, независимо дали може или не може да си я позволи.

"Не трябва да забравяме, че има много, много деца в България, чиито семейства въобще не могат да си позволят екскурзии. Нашата страна продължава да е в първите места по детска бедност", каза тя.

Цената на екскурзиите трябва да е добре обоснована. Алексиева обясни, че отдавна се носят слухове, че училища, директори, учители, се облагодетелстват под някаква форма от екскурзиите. Точно затова трябва да има прозрачност.

На въпрос дали има картел между фирмите, предлагащи екскурзии Алексиева отговори, че това би трябвало да е работа на държавата. "Но колкото и да не ми се иска да се вкарваме в конспирации, ситуацията, която виждаме, няма как да не ни навее на това да бъде мнителни, че нещо се случва и за това, че определени фирми и организации наистина имат достъп до образованието, а на много други им е безкрайно трудно да стигнат до това да предложат нещо на училището."

Тази тема всъщност отново показва как детето в България не е приоритет.

"В който и да било европейски град, дори не столица, виждаме по улиците пет дни в седмицата групи деца с учителите, които са навън, които са в музеите. Нашите деца не ги виждаме по улиците. Така че ако детето наистина ни е приоритет и държим не само да го слагаме политически, когато ни е удобно, на преден план, следва да бъде помислено тези услуги да са достъпни", категорична е Алексиева.

Във видеото вижте още:

- Защо учители отказват да кандидатстват по програмите за летен отдих на децата.

- Как се избират тур-операторите?

- Имат ли място часовете по религия и оценките за дисциплина в съвременното училище?