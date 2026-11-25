В казуса с Благомир Коцев и Общинската избирателна комисия наблюдаваме не силата на правото, а правото на силата. Това коментира в предаването "(О)позиция" на "Сега" адвокат Ина Лулчева. Според нея в случая няма нищо, което да почива на разпоредби на закона по същността му, а не формално, нито на духа и целта му.

Лулчева обясни, че ОИК реално се е произнесла мълчаливо по искането за отстраняването на Коцев още преди година и затова е нямала право да го прави отново сега. "Чух няколко пъти, че се говори, че сигналът е бил оставен на трупчета. Не. По този сигнал има задвижена и приключила административна процедура и позоваването отново на него, за да се предприемат тези действия срещу кмета, е напълно незаконно. Решението не почива на закона, а на някакви други цели и интереси", коментира тя.

"Ако той беше отстранен миналата година, докато беше в ареста, ние можехме да спорим, както се води сега спор, дали отсъствието е по уважителна или неуважителна причина. Но когато той от една година упражнява правомощията си, да бъде отстранен от длъжност, се явява всъщност не действие, за да се гарантира управление на общината, а санкция спрямо кмета. А избирателният закон не може да бъде използван за санкция, за наказание", каза юристката.

Лулчева обясни, че в правото има тестове, по които може да се разбере дали едно решение е съобразно закона или преследва други цели. И в случая с ОИК решението е взето поради друга причина.

На въпрос как изведнъж от всички партии, включително и от издигналата Коцев ПП, гласуват срещу него в ОИК, Лулчева отговори: "Аз не бих могла да кажа как става това. Мога да кажа само, че всички единодушно нарушават закона". Особено важен е моментът, в който се взема това решение - момента, в който вече няма да се провеждат предсрочни избори при отстраняване от длъжност, а ще се назначи служебно кмет. "Това е очевидно преценено, очевидно е налице някакъв общ интерес. Той трябва да се търси от други органи, не от мен", каза тя.

Попитана дали Коцев е подал сигнал за подкупите, за които е чул, че са вземани от ОИК, адвокатката коментира, че не смята, че той трябва да сезира прокуратурата и МВР специално за слуховете и съмненията, които има. "Тези факти са публични, те се коментират масово.Прокуратурата е длъжна да се самосезира при данни за престъпление. Нека да видим дали ще се самосезира. Аз разбирам неговото нежелание да се занимава с прокуратурата", посочи тя.

Лулчева каза, че повече от година чака МВР и прокуратурата да се задействат и да образуват производство във връзка с натиска, върху свидетели по първото наказателно дело срещу Коцев, както и по делото срещу бившия столичен зам.-кмет Никола Барбутов.

"Много интересно ще има ли образувана някаква проверка в прокуратурата за това, че както може би си спомняте, Благомир Коцев и другите обвиняеми с него бяха държани в арест в София и се твърдеше, че трябва делото да се гледа в София, тъй като имало замесен депутат и деяния в София.

Самата прокуратура наскоро призна, че такова нещо няма. "Ние от първия момент обяснявахме, че няма данни нито за депутат, нито за София. Те твърдяха, че има. Сега написаха, че при разследване не събрали доказателства. Това е лъжа. Не, че при разследване не са събрали доказателства.От първия момент не е имало никакви доказателства, а освен това не са правени никакви действия, за да се търсят такива и да се каже, че не са намерени. Тоест, прокуратурата грубо злоупотреби с властта си", каза Лулчева.

Прокуратурата е бухалка в ръцета на тези, чиите интереси Коцев засяга, каза Лулчева. "Миналата година той обясни, че му е предлагано да напусне ПП и да се присъедини към ДПС - Ново начало, като му е казано, че ако не го направи, ще има неприятности, които и му се случиха. Сега той има обяснения за засягане на икономически интереси. Това трябва да се провери от прокуратурата", казва тя. И е категорична, че новото обвинение срещу Коцев е част от сценария за преследването му.

Лулчева каза и че Коцев ще съди държавата "за ареста, за неоснователното обвинение, за всички нарушения". "Когато преди години зададох сходен въпрос на един прокурор, който повдигаше обвинение от типа на това, и му каза, че след години човекът ще бъде оправдан, държавата ще плати, той ми отговори, да, така е, само че в момента такава е конюнктурата, а парите няма да ги плащам аз", заключи тя.

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- Кои са признаците, че решението на ОИК не обслужва законни интереси.

- Какви са сигналите, свързани с Коцев, за които говори вътрешният министър Иван Демерджиев?

- На какъв етап са двете наказателни дела срещу Коцев?

- Очаква ли още дела срещу Коцев?