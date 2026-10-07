Мишкуването на управляващите е жалка картинка

Правителството се оказа неподготвено за атаката в Черно море, а реакцията му показа, че никой в него не е мислил за подобно развитие на ситуацията, сподели политологът Георги Проданов в предаването "(О)позиция".

"Това снишаване и мишкуване с обяснения от типа на това на военния министър – знам кой е виновен, но няма да кажа, е изключително жалка картинка. Това означава, че там някъде е изчезнало понятието за характер, гръбнак и други мъжки атрибути", смята той.

Според него управляващите се опитват да наложат една паралелна действителност, че в Москва има добри хора, които искат мир, и ние трябва да се превърнем в белия гълъб, който ще донесе мира. Непрекъснатото повтаряне, че не знаем от кого дойде ударът, говори за увреждане на политическото мислене на хората във властта, посочи Проданов.

Няма причина Илияна Йотова да спечели президентските избори, счита политологът, защото високият ѝ рейтинг се дължи на останките от емоцията, която спечели парламентарните избори на "Прогресивна България", както и естествените симпатии към президентската институция, а не на лични постижения. От друга страна обаче основният ѝ съперник Андрей Гюров не успява да спечели на своя страна общественото мнение, а остава затворен в балона на партиите, които го подкрепят. "Или през следващите две седмици трябва да видим още по-мръсна кампания, или Йотова ще бъде оставена да спечели", изреди възможностите политологът.

Какво още ще чуете в интервюто:

- защо Румен Радев не се научи да прави политика

- каква е причината да няма ясна алтернатива на президентските избори

- възможна ли е сделка с ГЕРБ и ДПС за президентството

- ще се нормализира ли политиката, ако отпаднат Делян Пеевски и ДПС

- какво е състоянието на българската националната сигурност

- може ли България да се люшне към диктатура