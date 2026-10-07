Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Мишкуването на управляващите е жалка картинка

Днес, 15:35

Правителството се оказа неподготвено за атаката в Черно море, а реакцията му показа, че никой в него не е мислил за подобно развитие на ситуацията, сподели политологът Георги Проданов в предаването "(О)позиция".

"Това снишаване и мишкуване с обяснения от типа на това на военния министър – знам кой е виновен, но няма да кажа, е изключително жалка картинка. Това означава, че там някъде е изчезнало понятието за характер, гръбнак и други мъжки атрибути", смята той.

Според него управляващите се опитват да наложат една паралелна действителност, че в Москва има добри хора, които искат мир, и ние трябва да се превърнем в белия гълъб, който ще донесе мира. Непрекъснатото повтаряне, че не знаем от кого дойде ударът, говори за увреждане на политическото мислене на хората във властта, посочи Проданов.

Няма причина Илияна Йотова да спечели президентските избори, счита политологът, защото високият ѝ рейтинг се дължи на останките от емоцията, която спечели парламентарните избори на "Прогресивна България", както и естествените симпатии към президентската институция, а не на лични постижения. От друга страна обаче основният ѝ съперник Андрей Гюров не успява да спечели на своя страна общественото мнение, а остава затворен в балона на партиите, които го подкрепят. "Или през следващите две седмици трябва да видим още по-мръсна кампания, или Йотова ще бъде оставена да спечели", изреди възможностите политологът.

Какво още ще чуете в интервюто:

- защо Румен Радев не се научи да прави политика

- каква е причината да няма ясна алтернатива на президентските избори 

- възможна ли е сделка с ГЕРБ и ДПС за президентството 

- ще се нормализира ли политиката, ако отпаднат Делян Пеевски и ДПС 

- какво е състоянието на българската националната сигурност

- може ли България да се люшне към диктатура

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Георги Проданов, (О)позиция

Още новини по темата

В "алчните" банки има над 58 млрд. евро спестявания
29 Септ. 2026

Фрийк шоуто за "Петрохан" трябваше да спаси нарко излагацията на Йотова
25 Септ. 2026

Йотова твърдеше, че няма да помилва наркотрафиканти
17 Септ. 2026

Радев иска да цепи ЕС отвътре
10 Септ. 2026

Резултатите от PISA са заплаха за националната сигурност
09 Септ. 2026

Джуджетата натискат за свои аватари в следващия ВСС
27 Авг. 2026

Руските неонацистки мрежи се разпространяват свободно у нас
11 Авг. 2026

Няма обратен път за Инфантино във ФИФА
07 Авг. 2026

Радев си мисли, че е като Тръмп. Не е!

05 Авг. 2026

Двама кандидат-президенти се борят за любовта на Радев
29 Юли 2026

Разгащването във фонд "Култура" се дължи на лошите правила
24 Юли 2026

Защо правителството изпълнява незаконни пътни договори?!

22 Юли 2026

България повтаря с "Уестингхаус" грешките с АЕЦ "Белене"

13 Юли 2026

Бащите на сделката с "Боташ" трябва да понесат наказателна отговорност

07 Юли 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ВИДЕО

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: За крадец не ставаш, сине, стани Ескобар
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Брависимо за Йотова - всички я обичат, без да задават въпроси
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Йотова и Гюров водят парада на партийните сенки
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: България сама си избра вредител
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Как да загубим изборите в 5 прости стъпки