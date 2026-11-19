Народното събрание избра днес 11 членове на Висшия съдебен съвет.

За съдийската колегия бяха избрани съдията от Софийския градски съд и бивш служебен вътрешен и зам.-провосъден министър Емил Дечев, апелативният съдия от Пловдив Иван Ранчев, председателят на Окръжния съд в Перник Калин Баталски, адвокатът Петьо Славов, адвокатът и бивш съдия и председател на Съюза на съдиите Таня Радуловска-Мадамжиева и апелативният съдия от София Цветко Лазаров. От тях Дечев и Радуловска бяха номинирани от ДБ и ПП, а останалите четирима - от "Прогресивна България".

В прокурорската колегия влизат адвокатът и бивш прокурор, както и бивш служебен министър на правосъдието Андрей Янкулов, бившият зам.-министър и министър на МВР Веселин Вучков, директорката на Института за държавата и правото към БАН Екатерина Салкова, районният съдия от Пловдив Иван Калибацев и председателят на Окръжния съд в Пазарджик Красимир Комсалов. Янкулов и Вучков бяха издигнати от ПП и ДБ, а другите - от ПБ. Парламентът не изпрати в Прокурорската колегия нито един действащ прокурор.

През 2022 г., Калибацев беше кандидат за ВСС от съдийската квота, но не получи подкрепата на колегите си, а този състав на съвета така и не беше конституиран. През 2022 г. редови районен съдия от Пловдив пусна сигнал срещу методите на работа на Калибацев като председател на съда. В сигнала се споменаваха и действия на настоящия вътрешен министър Иван Демерджиев, тогава адвокат по дело в Пловдив. Сигналите на съдията до ВСС обаче не доведоха до резултат. Но пък срещу него, по искане на Калибацев бяха образувани куп дисциплинарни производства. Наказанията по тях паднаха във ВАС.

Кандидатите бяха общо 20, но точно 11 прескочиха бариерата от 160 гласа. За тези, които не бяха избрани, ПБ или не участва в гласуването, или от групата, която беше в пълен състав на работа днес, гласуваха броени депутати.

Висшият съдебен съвет се състои от 25 членове. Народното събрание избира 11, от които шестима - за съдийската колегия, и петима - за прокурорската колегия. "Уловката" е, че членовете на съвета се избират с 2/3 мнозинство, т.е. 160 гласа. Със своите 131 депутати "Прогресивна България" няма достатъчно депутати, за да избере членове на ВСС самостоятелно. Днес се потвърди, че макар ПБ да номинира 11 юристи, се отказва от 4 места, за да получат подкрепа от ПП и ДБ за останалите, вместо да разчита на ГЕРБ и ДПС.

В крайна сметка 4 години след края на мандата на действащия и досега съвет, сме на крачка от конституирането на новия му състав. Остава единствено следователите да изберат своя представител в събота.

Дискусията по време на заседанието не се съсредоточи върху качествата на претендентите. Представителите на ДПС и "Възраждане" обаче яростно се нахвърлиха да обясняват как ПБ, ПП и ДБ били направили нова сглобка и сватба. Хамид Хамид изчете от трибуната на парламента списък с кандидатите, които впоследствие бяха избрани. Той обяви, че това са хората, за които било решено да влядат в съвета на "тайни срещи в тъмни ъгли и кабинети". Той обясни също, че партията на санкционирания за корупция от САЩ и Великобритания Делян Пеевски ще подкрепи всички кандидати без Емил Дечев и Андрей Янкулов. За първия Хамид обяви, че имал дело за домашно насилие и освен това бил отговорен за провеждането на най-нечестните парламентарни избори. За Янкулов пък отново беше изваден козът "Петрохан".

"В резултат на това гласуване ще се получи изцяло политически орган и това ще е от мното години насам най-политизираният и най-политически ВСС", каза Хамид.

Отговори му Божидар Божанов от ДБ. Той обясни, че Дечев и Янкулов се атакуват от ДПС, защото първият не е позволил ДПС да купи парламентарните избори, а другият е разбил схемите на ДПС в правосъдието. По думите на Божанов този път Пеевски и Бойко Борисов не са редили ВСС. А предишният, реден от тях, срина доворието в съдебната власт, превърна системата в място, в което "нотариуси" и "джуджета" търгуват.

"Управляващите остават управляващи, опозицията остава опозиция. Но Котституцията изисква 160 гласа", посочи той.

Как протече заседанието може да проследите тук:

Ето кои бяха кандидатите:

За Съдийската колегия

Анета Антонова - доцент по гражданско и търговско право (ПБ)

Васил Пандов - преподавател по международноправни науки; адвокат (ПП)

Евгений Стайков - бивш зам.-председател на Върховния касационен съд и бивш член на ВСС (ПП)

Емил Дечев - съдия в Софийския градски съд; бивш зам.-министър и служебен министър (ДБ)

Иван Ранчев - съдия в Апелативен съд - Пловдив (ПБ)

Калин Баталски - председател на Окръжен съд - Перник (ПБ)

Михаил Малчев - съдия в СГС, командирован в Софийския апалативен съд (ПБ)

Петьо Славов - адвокат; бивш зам.-председател на КЗК (ПБ)

Светлозар Георгиев - бивш съдия в Окръжен съд - Варна; бивш председател на Военен съд - Варна (ПП)

Силвия Цанова - адвокат (ПБ)

Таня Радуловска-Мадамжиева - адвокат; бивш съдия и зам.-министър на правосъдието (ПП и ДБ)

Цвета Рангелова - адвокат; бивш народен представител ("Възраждане")

Цветко Лазаров - съдия в Софийския апелативен съд (Румен Миланов - ПБ).

Кандидати за Прокурорската колегия

Андрей Янкулов - адвокат, бивш прокурор, бивш зам.-министър на вътрешните работи, бивш зам.-министър на правосъдието, служебен вицепремиер и министър на правосъдието (ПП и ДБ)

Веселин Вучков - професор по наказателен процес; бивш зам. министър и министър на МВР и народен представител (ПП)

Екатерина Салкова - професор по наказателен процес; директор на ИДП - БАН (ПБ)

Емил Дечев (ПП)

Иван Калибацев - съдия в Районет съд - Пловдив (ПБ)

Красимир Комсалов - председател на Окръжен съд - Пазарджик (ПБ)

Милена Карагьозова - зам.-председател на Окръжен съд - Велико Търново (ПБ)

Стефан Милев - съдия в СГС, командирован в Софийския апелативен съд; бивш прокурор (ПБ)

Кой къде е учил

Шестима от кандидатите не са завършили право в Софийския университет. Иван Ранчев е възпитаник на Висшия институт на МВР. Калин Баталски, Иван Калибацев и Цвета Рангелова са учили в ЮЗУ. Милена Карагьозова е учила право във Велико Търново, а Красимир Комсалов - в Пловдив.

Как протече маратанът по изслушването на претендентите в правната комисия, си припомнете тук: